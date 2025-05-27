Известный тренер обеспокоен возвращением Пакьяо в ринг: что сказал специалист

Летом этого года фанаты смогут снова увидеть Мэнни Пакьяо в профессиональном ринге. Легендарный "Пак Мэн" возвращается в бокс после четырехлетней паузы.

В боксерском сообществе ходят разные мнения относительно возвращения филиппинца. Тедди Атлас высказался относительно будущего поединка Пакьяо, сообщает 24 канал со ссылкой на SecondsOut.

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Атлас обеспокоен возвращением Пакьяо

Тедди Атлас отметил, что Мэнни Пакьяо великий человек, который помогал своему народу. В частности, филиппинец отдал средства, даже слишком много, по мнению специалиста.

Легендарный тренер гордится поступками "Пак Мэна". Атлас выразил обеспокоенность относительно возвращения филиппинского боксера в ринг.

И теперь, когда ему приходится драться в 46 лет после 72 боев, меня беспокоит то, что он вынужден выходить против молодого парня, который был активным. Это меня беспокоит, и это все, что я хочу сказать,

– сказал Атлас.

Напомним, что Мэнни Пакьяо будет драться против Марио Барриоса 19 июля 2025 года. Поединок состоится в Лас-Вегасе (США) на арене "MGM Grand".