Возвращение легендарного боксера отменяется: работа над следующим боем приостановлена

В боксерском мире работали над организацией боя чемпиона мира по версии WBC в полусреднем весе Марио Барриоса против легендарного Мэнни Пакьяо. Стало известно, почему приостановили работу над этим поединком.

Советник бывшего чемпиона мира Мэнни Пакьяо назвал причину такого решения. По словам Шона Гиббонса, сейчас легендарный боксер из Филиппин сконцентрирован не на возвращении в профи-ринг, а на политической карьере, пишет 24 Канал со ссылкой на WBN.

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Почему бой может не состояться

Все из-за того, что Пакьяо участвует в предвыборной компании. Уже 12 мая состоятся выборы в сенат Филиппин.

Это те самые разговоры, которые мы ведем в течение года. Сейчас Мэнни находится в очень горячей борьбе за должность в сенат Филиппин. Это все, на чем он сосредоточен, ради гордости и страны,

– сказал Гиббонс.

Ранее стало известно, что Пакьяо не отказывается от титульного боя, который мог состояться в июле текущего года. Но возвращение чемпиона мира в восьми весовых категориях откладывается, а может и вообще не состоится.

Справка. Мэнни Пакьяо провел на профи-ринге 72 боев, в которых одержал 62 победы (39 – нокаутом) при 8 поражениях. Еще в двух поединках была зафиксирована ничья. Последний раз выходил в ринг в 2021-м, когда летом проиграл Йорденису Угасу из Кубы. Что касается Барриоса, то у 29-летнего Марио 32 встречи в профессионалах – 29 побед (18 – нокаутом), 2 поражения и одна мировая.

Напомним, что в 2020-м году была информация, что Пакьяо, который пришел в политику еще в 2010-м, намеревался стать президентом Филиппин. Председатель Top Rank Боб Арум сообщал, что Мэнни стремился стать первым президентом-боксером истории в 2022-м году. Но проиграл в голосовании Бонгбонгу Маркосу.