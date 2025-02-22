Чемпион против бугимена: известный тренер сделал прогноз на бой Паркер –Баколе

Джозеф Паркер в ночь с 22 на 23 февраля сразится против Мартина Баколе в титульном бою. Адский мегафайт двух известных боксеров состоится в столице Саудовской Аравии Эр-Рияд.

Малик Скотт высказался относительно боя Паркер – Баколе. Тренер Деонтея Уайлдера также назвал фаворита боя между новозеландским и конголезским боксерами, сообщает 24 канал со ссылкой на Ready to Fight.

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Скотт дал прогноз на бой Паркер – Баколе

Малик Скотт считает, что бой между Джозефом Паркером и Мартином Баколе является одним из величайших для супертяжелого веса. Тренер отметил, что мир уже видел, как конголезец спаррингует против похожих бойцов, но реальный поединок – это другое дело.

Специалист считает фаворитом поединка Джозефа Паркера. Ведь новозеландец имеет прекрасную подготовку и находится в хорошей физической форме. Скотт также предостерег, что не стоит недооценивать Баколе.

Этот бой настоящая изюминка! Я просто в восторге! Я не азартный человек, но если бы делал ставку, то склонялся бы к победе Джозефа Паркера,

– сказал Скотт.

Напомним, что сначала Джозеф Паркер должен был драться с Даниэлем Дюбуа за титул чемпиона мира по версии IBF в супертяжелом весе. Но "Динамит" накануне боя заболел, что сделало невозможным его участие в бою.

Теперь Джозеф Паркер сразится с Мартином Баколе за титул временного чемпиона мира по версии WBO в хевивейте, которым владеет Паркер. Триумфатор поединка станет обязательным претендентом на бой с Александром Усиком.