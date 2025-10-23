Британский боксер выступил с громким заявлением накануне поединка с бойцом из Новой Зеландии. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на Queensberry Promotions.

Что сказал Уордли перед боем с Паркером?

Фабио Уордли заявил, что арена, где состоится его бой против Джозефа Паркера, имеет особую атмосферу. Британский боксер отметил, что все вокруг пылает бешеной энергией от фанатов.

Уордли сделал громкое заявление относительно боя с Пакером. Британец заявил, что поединок завершится досрочно.

Двое ярких бойцов в ринге, но победитель будет только один – Фабио Уордли победит. Будет нокаут от Фабио Уордли,

– сказал Уордли.

Ранее Джозеф Паркер в интервью SkySports высказался о бое с Фабио Уордли. Новозеландский боксер тоже не проявил скромность и отметил, что он сильнее британца.

Паркер – Уордли: какая есть информация о бое?