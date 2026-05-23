После какого боя Усик выйдет в ринг

Уже сегодня Александр Усик проведет бой против Рико Верховена. Поединок принимает египетская Гиза на ринге точно возле пирамид.

Традиционно для таких вечеров бокса главный бой состоится поздно ночью, сообщает 24 Канал. Перед тем как на ринг выйдут главные звезды состоятся бои в андеркарде.

После какого боя на ринг выйдут Александр Усик и Рико Верховен?

Александр Усик и Рико Верховен появятся на ринге после 12 часов ночи. Сначала зрители будут смотреть рейтинговые и разогревающие бои перед главным поединком вечера. Всего запланировано 9 поединков в андеркарде, то есть, бой украинца против нидерландца будет 10 в тот вечер.

Полный файдкард вечера бокса в Гизе, который называется "Слава в Гизе", выглядит так:

египтянин Омар Хикал против кенийца Майкла Калвальи;

египтянин Махмуд Мубарак против угандийца Али Серункуга;

аравиец Султан Альмохаммед против индонезийца Диди Импракса;

египтянин Басем Мамдух против американца Джамара Телли;

украинец Даниэль Лапин против француза Бенджамина Мендеса Тани;

японец Мизуки Хирута против австралийца Майи Солимана;

кубинец Фрэнк Санчес против американца Ричарда Торреза-младшего;

британец Джек Катералл против узбекистанца Шахрама Гиясова;

британец Гамза Шираз против немца Алема Бегича;

Александр Усик против Рико Верховена.

То есть, бой между украинцем и нидерландцем должен состояться после поединка Шираза с Бегичем. Понятно, что точное время поединка назвать невозможно, ведь оно будет зависеть и от того, насколько долго или наоборот быстро будут продолжаться бои в андеркарде.

Стоит отметить, что в одном из поединков в Гизе будет драться еще один украинец. Даниэль Лапин будет противостоять французскому боксеру Бенджамину Мендесу Тани. Наш соотечественник будет защищать свои пояса WBO Continental, WBO International, IBF Inter-continental в полутяжелом весе.

Что происходило в Гизе перед боем Усика с Верховеном?

Александр Усик и Рико Верховен уже прибыли к месту проведения боя. На фоне пирамид в самой Гизе спортсмены уже провели дуэль взглядов. Вечером 21 мая состоялась их официальная пресс-конференция, а уже 22 мая состоялась финальная церемония взвешивания, на которой проверили, соответствуют ли боксеры супертяжелому весу – более 90,7 килограммов.

Интересно, что для Гизы бой Усика против Верховена не первое яркое шоу возле пирамид. В декабре 2025 года здесь состоялось выступление ди-джея Тиесто из Нидерландов. Сцена была построена точно возле пирамид. Организаторы создали специальное световое шоу, когда лазеры сияли в небе, а свет отражался от песка и самих каменных сооружений.

Сцена была временной. После шоу ее разобрали. Ринг для боя Усика против Верховена будет построен по тому же принципу. Ринг будет поднят на платформу, и будет мгновенно разобран после того, как Усик и Верховен определят победителя.

Как комментируют бой Усика против Верховена?

В общем такое событие, как бой Усика против Верховена, вызвало немало контраверсионных реакций в боксерском обществе. Многие выступили с критикой украинца, поскольку для защиты своих титулов он выбрал представителя другого вида, а именно кикбоксера.

Например, британский боксер Мозес Итаума выразил недовольство из-за того, что украинец проводит бой против нидерландца. По его словам, Усик имеет право делать все, что заблагорассудится, однако ему кажется неправильным, что против чемпиона будет драться спортсмен, которого даже нет в мировых боксерских рейтингах.

Я не хочу кого-то унижать или критиковать. Верховен получил возможность драться с Усиком, поэтому, глупо было от нее отказываться. Вопрос просто в том, почему этот бой вообще стал возможным, и Усик защищает в нем свои пояса,

– отметил Итаума.

Бывший тренер сборной Украины по боксу Дмитрий Сосновский в комментарии 24 Каналу назвал Усика очевидным фаворитом боя против Верховена и просто уничтожил нидерландского спортсмена, назвав его испуганным.

"Верховен боится Усика. На дуэли взглядов было видно, что Александр стоит спокойный, как скала. Рико же стоял бледный, волновался. И это еще украинец не нанес по нему ни одного удара. На ринге преимущество Усика будет просто тотальным", – заметил Сосновский.

Стоит добавить, что даже в случае победы Верховен все же не получит пояса Усика. Они станут вакантными, и их смогут завоевать другие боксеры. Зато победитель боя в Гизе получит специальный пояс от WBC "Король Нила".

Последние новости перед боем Усика против Верховена: коротко

Усик назвал свою главную цель на 2026 год. Он хочет в четвертый раз стать абсолютным чемпионом мира.

Усик рассказал, что его карьера близится к завершению. По его словам, он проведет еще 3 поединка и повесит перчатки на гвоздь.

Эксперты прогнозируют легкую победу Усика сегодня вечером. Правда, некоторые из них говорят о том, что голландец удивит силой своего удара.