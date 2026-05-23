Традиционно для таких вечеров бокса главный бой состоится поздно ночью, сообщает 24 Канал. Перед тем как на ринг выйдут главные звезды состоятся бои в андеркарде.

После какого боя на ринг выйдут Александр Усик и Рико Верховен?

Александр Усик и Рико Верховен появятся на ринге после 12 часов ночи. Сначала зрители будут смотреть рейтинговые и разогревающие бои перед главным поединком вечера. Всего запланировано 9 поединков в андеркарде, то есть, бой украинца против нидерландца будет 10 в тот вечер.

Полный файдкард вечера бокса в Гизе, который называется "Слава в Гизе", выглядит так:

египтянин Омар Хикал против кенийца Майкла Калвальи;

египтянин Махмуд Мубарак против угандийца Али Серункуга;

аравиец Султан Альмохаммед против индонезийца Диди Импракса;

египтянин Басем Мамдух против американца Джамара Телли;

украинец Даниэль Лапин против француза Бенджамина Мендеса Тани;

японец Мизуки Хирута против австралийца Майи Солимана;

кубинец Фрэнк Санчес против американца Ричарда Торреза-младшего;

британец Джек Катералл против узбекистанца Шахрама Гиясова;

британец Гамза Шираз против немца Алема Бегича;

Александр Усик против Рико Верховена.

То есть, бой между украинцем и нидерландцем должен состояться после поединка Шираза с Бегичем. Понятно, что точное время поединка назвать невозможно, ведь оно будет зависеть и от того, насколько долго или наоборот быстро будут продолжаться бои в андеркарде.

Стоит отметить, что в одном из поединков в Гизе будет драться еще один украинец. Даниэль Лапин будет противостоять французскому боксеру Бенджамину Мендесу Тани. Наш соотечественник будет защищать свои пояса WBO Continental, WBO International, IBF Inter-continental в полутяжелом весе.

Что происходило в Гизе перед боем Усика с Верховеном?

Александр Усик и Рико Верховен уже прибыли к месту проведения боя. На фоне пирамид в самой Гизе спортсмены уже провели дуэль взглядов. Вечером 21 мая состоялась их официальная пресс-конференция, а уже 22 мая состоялась финальная церемония взвешивания, на которой проверили, соответствуют ли боксеры супертяжелому весу – более 90,7 килограммов.

Интересно, что для Гизы бой Усика против Верховена не первое яркое шоу возле пирамид. В декабре 2025 года здесь состоялось выступление ди-джея Тиесто из Нидерландов. Сцена была построена точно возле пирамид. Организаторы создали специальное световое шоу, когда лазеры сияли в небе, а свет отражался от песка и самих каменных сооружений.

Сцена была временной. После шоу ее разобрали. Ринг для боя Усика против Верховена будет построен по тому же принципу. Ринг будет поднят на платформу, и будет мгновенно разобран после того, как Усик и Верховен определят победителя.

Как комментируют бой Усика против Верховена?

В общем такое событие, как бой Усика против Верховена, вызвало немало контраверсионных реакций в боксерском обществе. Многие выступили с критикой украинца, поскольку для защиты своих титулов он выбрал представителя другого вида, а именно кикбоксера.

Например, британский боксер Мозес Итаума выразил недовольство из-за того, что украинец проводит бой против нидерландца. По его словам, Усик имеет право делать все, что заблагорассудится, однако ему кажется неправильным, что против чемпиона будет драться спортсмен, которого даже нет в мировых боксерских рейтингах.

Я не хочу кого-то унижать или критиковать. Верховен получил возможность драться с Усиком, поэтому, глупо было от нее отказываться. Вопрос просто в том, почему этот бой вообще стал возможным, и Усик защищает в нем свои пояса,

– отметил Итаума.

Бывший тренер сборной Украины по боксу Дмитрий Сосновский в комментарии 24 Каналу назвал Усика очевидным фаворитом боя против Верховена и просто уничтожил нидерландского спортсмена, назвав его испуганным.

"Верховен боится Усика. На дуэли взглядов было видно, что Александр стоит спокойный, как скала. Рико же стоял бледный, волновался. И это еще украинец не нанес по нему ни одного удара. На ринге преимущество Усика будет просто тотальным", – заметил Сосновский.

Стоит добавить, что даже в случае победы Верховен все же не получит пояса Усика. Они станут вакантными, и их смогут завоевать другие боксеры. Зато победитель боя в Гизе получит специальный пояс от WBC "Король Нила".

Последние новости перед боем Усика против Верховена: коротко

Усик назвал свою главную цель на 2026 год. Он хочет в четвертый раз стать абсолютным чемпионом мира.

Усик рассказал, что его карьера близится к завершению. По его словам, он проведет еще 3 поединка и повесит перчатки на гвоздь.

Эксперты прогнозируют легкую победу Усика сегодня вечером. Правда, некоторые из них говорят о том, что голландец удивит силой своего удара.