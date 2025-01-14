"Принял решение, когда пил утром кофе": Фьюри скрыл окончание карьеры для своего менеджера

Тайсон Фьюри решил повесить перчатки на гвоздь. Менеджер британского боксера рассказал, когда "Цыганский король" принял решение об окончании карьеры.

Спенсер Браун заверил, что важное решение относительно своей карьеры Тайсон Фьюри принял спонтанно. Британский боксер решил не ставить в известность своего менеджера перед тем, как публично объявить об окончании карьеры, сообщает 24 Канал со ссылкой на IFL TV.

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Как менеджер Тайсона узнал о решении Фьюри

Менеджер боксера ошеломил тем, как он узнал о решении одиозного Тайсона.

Тайсон мне об этом не говорил. Я узнал из видео. Я ему позвонил и сказал: "Хорошо с твоей стороны, спасибо, что предупредил меня". Он засмеялся и сказал, что принял решение, когда пил утром кофе. Он принял это решение сегодня (13 января – 24 Канал). Мы говорили вчера (12 января – 24 Канал), он ничего об этом не упоминал. Это же Тайсон Фьюри,

– рассказал Спенсер Браун.

Получается, что "крест" на карьере звездного боксера поставил Александр Усик, который в 2024-м году дважды победил Тайсона. Это были первые поражения в карьере Фьюри.

Справка. На профи-ринге Тайсон Фьюри провел 37 бои, в которых одержал 34 победы. Также имеет за своей спиной два поражения от Усика и ничью, которая была зафиксирована в первом поединке против Деонтея Уайлдера.

Напомним, что это уже не первый раз, когда Тайсон попрощался с профессиональным рингом. В 2016-м британец заканчивал карьеру после допинг-скандала. Но уже летом 2018-го вернулся в бокс.