Эдди Хирн, промоутер Эй Джея, высказался относительно возможного боя между британцем и блогером. Спортивный функционер предостерег Джейка Пола, сообщает 24 канал со ссылкой на The Ring.

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Что сказал Хирн

Эдди Хирн в водовороте разговоров о потенциальном бое между Энтони Джошуа и Джейком Полом пригрозил блогеру. Промоутер отметил, что американцу нужно серьезно отнестись к поединку против Эй Джея.

Спортивный функционер также назвал результат боя Джошуа – Пол. По словам Хирна, бывший чемпион мира с легкостью одолеет одиозного американского блогера в очном противостоянии.

Это был бы очень легкий вечер для Джошуа. Здесь есть разница между боями с Джервонтой Дэвисом или с Канело Альваресом. Эти двое могут унизить Пола, а Джошуа тебе просто голову оторвет. Это не игра,

– сказал Хирн.

Напомним, что последний раз Энтони Джошуа дрался против Даниэля Дюбуа в сентябре прошлого года. Эй Джей неожиданно уступил земляку в бою за титул чемпиона мира по версии IBF.

Ранее Эдди Хирн рассказал о детали возможного поединка между Энтони Джошуа и Джейком Полом. Промоутер назвал сумму, которую может заработать Эй Джей за бой с американским блогером.