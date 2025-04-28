Едді Хірн, промоутер Ей Джея, висловився щодо можливого бою між британцем та блогером. Спортивний функціонер застеріг Джейка Пола, повідомляє 24 канал із посиланням на The Ring.

Читайте також "Я розмовляв з Ентоні": кривдник Тайсона зізнався, чи битиметься проти Джошуа

Що сказав Хірн

Едді Хірн у вирі розмов про потенційний бій між Ентоні Джошуа та Джейком Полом пригрозив блогеру. Промоутер наголосив, що американцю потрібно серйозно поставитись до поєдинку проти Ей Джея.

Спортивний функціонер також назвав результат бою Джошуа – Пол. Зі слів Хірна, колишній чемпіон світу з легкістю здолає одіозного американського блогера в очному протистоянні.

Це був би дуже легкий вечір для Джошуа. Тут є різниця між боями з Джервонтою Девісом або з Канело Альваресом. Ці двоє можуть принизити Пола, а Джошуа тобі просто голову відірве. Це не гра,

– сказав Хірн.

Нагадаємо, що востаннє Ентоні Джошуа бився проти Даніеля Дюбуа у вересні минулого року. Ей Джей неочікувано поступився земляку у бою за титул чемпіона світу за версією IBF.

Раніше Едді Хірн розповів про деталі можливого поєдинку між Ентоні Джошуа та Джейком Полом. Промоутер назвав суму, яку може заробити Ей Джей за бій із американським блогером.