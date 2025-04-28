"Это не игра": промоутер Джошуа пригрозил скандальному блогеру
- Эдди Хирн высказался относительно поединка между Энтони Джошуа и Джейком Полом, отмечая, что блогеру нужно серьезно отнестись к бою.
- Последний бой Джошуа состоялся в сентябре прошлого года против Даниэля Дюбуа, где он неожиданно проиграл.
Джейк Пол продолжает стремительно развивать собственную карьеру в боксе. Одним из потенциальных соперников американского блогера стал бывший чемпион мира Энтони Джошуа.
Эдди Хирн, промоутер Эй Джея, высказался относительно возможного боя между британцем и блогером. Спортивный функционер предостерег Джейка Пола, сообщает 24 канал со ссылкой на The Ring.
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Что сказал Хирн
Эдди Хирн в водовороте разговоров о потенциальном бое между Энтони Джошуа и Джейком Полом пригрозил блогеру. Промоутер отметил, что американцу нужно серьезно отнестись к поединку против Эй Джея.
Спортивный функционер также назвал результат боя Джошуа – Пол. По словам Хирна, бывший чемпион мира с легкостью одолеет одиозного американского блогера в очном противостоянии.
Это был бы очень легкий вечер для Джошуа. Здесь есть разница между боями с Джервонтой Дэвисом или с Канело Альваресом. Эти двое могут унизить Пола, а Джошуа тебе просто голову оторвет. Это не игра,
– сказал Хирн.
Напомним, что последний раз Энтони Джошуа дрался против Даниэля Дюбуа в сентябре прошлого года. Эй Джей неожиданно уступил земляку в бою за титул чемпиона мира по версии IBF.
Ранее Эдди Хирн рассказал о детали возможного поединка между Энтони Джошуа и Джейком Полом. Промоутер назвал сумму, которую может заработать Эй Джей за бой с американским блогером.