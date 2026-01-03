Не с Уайлдером: бой, от которого сбежал Усик, внезапно попал в рейтинг самых желанных в 2026 году

Прошедший 2025-й год был насыщен на зрелищные поединки. Однако авторитетный журнал The Ring составил рейтинг самых ожидаемых боев в 2026-м.

The Ring выделил десять поединков, которых болельщики бокса ждут в 2026 году. Среди топ-10 нашлось место сенсационному бою Александра Усика, который так и не состоялся в 2025-м, информирует 24 Канал.

Какие бои хотят увидеть фаны бокса в 2026 году?

По версии авторитетного журнала, в 2026 году поклонники бокса хотят увидеть бой Усика против Фабио Уордли. Интересно, что украинец избежал данного противостояния после того, как отказался от пояса по версии WBO, сделав из британца нового чемпиона мира.

Если Усик захочет в третий раз стать абсолютным чемпионом мира в хевивейте, то ему придется подраться с Фабио. Однако для этого Уордли нужно сохранить чемпионский титул.

К слову. Усик заявил, что хочет в 2026-м подраться с Деонтеем Уайлдером. Но этот желанный бой украинца не включили в рейтинг самых ожидаемых.

Среди желаемых поединков также оказалась британская битва Тайсона Фьюри против Энтони Джошуа. Однако смертельная авария, в которую попал Эй Джей в конце 2025 года, может сорвать планы Джошуа. Все потому, что якобы травмы, которые получил Эй Джей в ДТП, значительно серьезнее, чем говорилось в официальных органах. Хотя Энтони уже 1 января 2026 года выписали из больницы и отправили восстанавливаться в домашних условиях.

Среди этого рейтинга есть также два женских поединка.

Топ-10 желаемых боев 2026 года по версии The Ring

Александр Усик – Фабио Уордли (хевивейт)

Тайсон Фьюри – Энтони Джошуа (хевивейт)

Джей Опетая – Хильберто Рамирес (тяжелый вес)

Дмитрий Бивол – Давид Бенавидес (полутяжелый вес)

Хамза Шираз – Диего Пачеко (второй средний вес)

Джарон Эннис – Вирджил Ортис (первый средний вес)

Конор Бенн – Райан Гарсия (полусредний вес)

Лорен Прайс – Микаэла Майер (полусредний вес, женщины)

Кэролайн Дюбуа – Элиф Нур Турхан (легкий вес, женщины)

Наоя Иноуэ – Дзунто Накатани (полулегкий вес)

Джошуа может больше никогда не выйти на ринг?

В ночь на 20 декабря 2025 года Джошуа победил нокаутом в шестом раунде Джейка Пола. После чего 29 декабря попал в смертельную аварию в Нигерии, где погибло его два тренера-друзья. Они на момент аварии находились в автомобиле с Энтони.

В этом ДТП выжили чудом только Джошуа и водитель внедорожника. Промоутер Фрэнк Уоррен в комментарии Mirror предположил, что после такой катастрофы Энтони может больше никогда не выйти в ринг.

"Это ужасный период для всех, кто к этому причастен, и, надеюсь, Эй Джей вышел из этого без серьезных физических последствий. Но с психологическим состоянием – другое дело. Я даже не знаю, будет ли он иметь желание снова выходить в ринг или вообще еще будет боксировать. Это то, на что может ответить только время", – сказал Уоррен.