Будет кровавая баня, – Дюбуа дал дерзкое обещание насчет реванша с Усиком
- Даниэль Дюбуа высказался относительно реванша против Александра Усика, который состоится 19 июля 2025 года на стадионе "Уэмбли".
- Дюбуа уверен, что сможет одолеть Усика и закрыть поражение в первом поединке.
Александр Усик через несколько месяцев сразится против Даниэля Дюбуа. Британец не согласен с поражением в первом поединке и мечтает одолеть украинского чемпиона.
Во вторник, 29 апреля, состоялась первая пресс-конференция боксеров. Даниэль Дюбуа дерзко высказался относительно реванша против Александра Усика, сообщает 24 канал со ссылкой на Queensberry Promotions.
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Что пообещал Дюбуа
Даниэль Дюбуа выразил уверенность, что сможет победить Александра Усика. Более того, британец считает, что досрочно одолеет украинского чемпиона в очном противостоянии.
"Динамит" отметил, что он имеет шанс исправить то, что произошло в прошлом бою. Поэтому Дюбуа с нетерпением ждет, когда встретится с Усиком в ринге.
Сейчас говорят много лишнего, но я не могу дождаться, чтобы отправить Усика спать. Я сейчас в огне. Это будет кровавая баня. Я положу конец этим спорам,
– сказал Дюбуа.
Напомним, что реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоится 19 июля 2025 года. Боксеры сойдутся в адской битве на легендарном стадионе "Уэмбли".
Ранее Тони Белью назвал победителя реванша между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа. Бывший чемпион мира считает, что Король хевивейта во второй раз одолеет британца.