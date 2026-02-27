Усик и Дюбуа могут провести третий бой: что об этом известно

Александр Усик в июле 2025 года во второй раз в карьере нокаутировал Даниэля Дюбуа. С тех пор украинец долго не объявлял о следующем сопернике, когда британец получил шанс снова стать чемпионом мира и снова подобраться к королю супертяжелого дивизиона.

Дон Чарльз, тренер Дюбуа, в комментарии Sky Sports высказал мнение о третьем бое его подопечного против 39-летнего Усика. Специалист не исключает возможность еще одного реванша между спортсменами.

Что известно о реванше Усика с Дюбуа?

В то же время Чарльз признал, что судьба противостояния зависит от украинского боксера, и продолжит ли Усик карьеру.

Кроме того, тренер подчеркнул качества спортсмена из Украины, назвав его гениальным.

Никогда не говорите никогда. Это зависит от Александра Усика. Что бы ни случилось сейчас в его карьере, он величайший во всем поколении. Этот парень невероятен. Он гений. Но если он продолжит выступать, то кто знает?,

– сказал Чарльз.

Впрочем, он добавил, что сейчас команда Дюбуа сосредоточена на поединке против Фабио Уордли.

Реален ли реванш Усика и Дюбуа?

Мохаммед Али, ключевой член команды британца, заявил, что команда Дюбуа одержима возможностью попытаться стать первыми, кто победит Усика. По данным BoxRec, украинец выиграл все 24 поединка на профессиональном ринге.

По мнению Али, благодаря опыту в предыдущем поединке теперь Дюбуа сможет победить Усика.

Впрочем, чтобы подобраться к украинцу, "Динамиту", как называют боксера из Британии, сначала нужно одолеть Уордли, который стал чемпионом мира после отказа Усика от титула WBO.

Спортсмены встретятся в Манчестере уже 9 мая. Для Дюбуа это будет возможность во второй раз стать чемпионом мира после того, как он владел титулом IBF.

В среду, 25 февраля, Даниэль впервые встретился лицом к лицу со своим будущим соперником и пообещал стать первым боксером, который победит Уордли. Кроме того, Дюбуа запомнился недостойным поступком, когда не пожал руку оппоненту.

Что дальше для Усика?