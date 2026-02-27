Усик і Дюбуа можуть провести третій бій: що про це відомо

Олександр Усик у липні 2025 року вдруге в кар'єрі нокаутував Даніеля Дюбуа. З того часу українець довго не оголошував про наступного суперника, коли британець отримав шанс знову стати чемпіоном світу та знову підібратися до короля надважкого дивізіону.

Дон Чарльз, тренер Дюбуа, у коментарі Sky Sports висловив думку про третій бій його підопічного проти 39-річного Усика. Фахівець не відкидає можливість ще одного реваншу між спортсменами.

Дивіться також Має шалений відсоток нокаутів: ексчемпіон світу сказав, хто буде після Усика

Що відомо про реванш Усика з Дюбуа?

Водночас Чарльз визнав, що доля протистояння залежить від українського боксера, та чи продовжить Усик кар'єру.

Окрім того, тренер підкреслив якості спортсмена з України, назвавши його геніальним.

Ніколи не кажіть ніколи. Це залежить від Олександра Усика. Що б не сталося зараз у його кар'єрі, він найвеличніший у всьому поколінні. Цей хлопець неймовірний. Він геній. Але якщо він продовжить виступати, то хто знає?,

– сказав Чарльз.

Втім, він додав, що наразі команда Дюбуа зосереджена на поєдинку проти Фабіо Вордлі.

Чи реальний реванш Усика та Дюбуа?

Мохаммед Алі, ключовий член команди британця, заявив, що команда Дюбуа одержима можливістю спробувати стати першими, хто переможе Усика. За даними BoxRec, українець виграв усі 24 поєдинки на професійному рингу.

На думку Алі, завдяки досвіду в попередньому поєдинку тепер Дюбуа зможе перемогти Усика.

Утім, щоб підібратися до українця, "Динаміту", як називають боксера з Британії, спершу потрібно здолати Вордлі, який став чемпіоном світу після відмови Усика від титулу WBO.

Спортсмени зустрінуться у Манчестері вже 9 травня. Для Дюбуа це буде нагода вдруге стати чемпіоном світу після того, як він володів титулом IBF.

У середу, 25 лютого, Даніель вперше зустрівся віч-на-віч зі своїм майбутнім суперником та пообіцяв стати першим боксером, який переможе Вордлі. Окрім того, Дюбуа запам'ятався негідним вчинком, коли не потиснув руку опоненту.

Що далі для Усика?