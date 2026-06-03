Может повторить судьбу Виталия Кличко: получит ли Верховен реванш против Усика
После победы Александра Усика над Рико Верховеном открытым остается вопрос, получит ли голландец право на реванш. Некоторые считают, что украинец просто завершит карьеру раньше, чем состоится второй бой.
В частности, так в интервью для ютуб-канала Seconds Out высказался телеведущий и комментатор Адам Смит. Он считает, что Усик может поступить с Верховеном так, как Леннокс Льюис поступил с Виталием Кличко.
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Состоится ли реванш между Верховеном и Усиком?
Смит считает, что бой между нидерландцем и украинцем в Гизе имеет эффект незавершенности, из-за того, что его не совсем правильно остановили. Поэтому лучшим решением был бы реванш. Впрочем, на пути ко второму бою у нидерландца может возникнуть преграда.
Усик может решить так же, как в свое время решил Леннокс Льюис после победы над Виталием Кличко. Мол, уже пора заканчивать свою боксерскую карьеру,
– отметил телеведущий.
Он продолжил, что Усику было сложно в бою против Верховена. Голландец почти достиг своего, и это лишний раз доказывает то, что в супертяжелом весе всегда есть место для сенсации.
Как Смит прокомментировал бой в Гизе между Усиком и Верховеном?
По словам комментатора, он чувствовал, что Усик в любой момент добавит и победит Верховена. Впрочем этого не происходило. Украинец был медленнее, чем обычно. Рико сбил ритм Усика. Возможно, Александр просто недооценил соперника.
"Трудно подготовиться к тому, кого ты никогда не видел в роли боксера. Рико был блестящим кикбоксером, поэтому, Усику было сложно. Голландец создавал неприятности украинцу. Возможно, свой фактор также сыграл и возраст Усика", – отметил Смит.
Он добавил, что Александр трижды становился абсолютным чемпионом мира в боксе. Поэтому, рано или поздно должен был наступить момент, когда украинцу будет сложно. И сложно будет в бою против того, от кого эксперты меньше всего ожидают.
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