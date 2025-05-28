Ричард Риакпоре считает, что сможет побить всех топовых боксеров королевского дивизиона. Такое уверенное заявление 35-летний боксер из Великобритании сделал на подкасте издания The Sun, сообщает 24 Канал.

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Смелое заявление британца

Чемпион Великобритании по версии BBBofC (2019) заявил, что одолел бы следующих супертяжей: Тайсона Фьюри, Даниэля Дюбуа, Джозефа Паркера, Агиту Кабаэла и Энтони Джошуа.

Однако когда разговор дошел до фамилии Александра Усика, то уверенность Риакпоре мгновенно угасла. Ричард засомневался, смог бы одолеть до сих пор непобедимого украинца.

Это немного другое,

– ответил Риакпоре на вариант с Усиком.

Отметим, что Усик по два раза побеждал Джошуа и Фьюри, а также однажды Дюбуа. Последнего Александр может побить во второй раз уже 19 июля 2025 года в Лондоне. В то же время против Кабаэла или Паркера украинец пока еще не дрался.

К слову. Ричард Риакпоре провел уже в профессионалах 19 боев, в которых он одержал 18 побед (14 – нокаутом) и потерпел одно поражение. То пока единственное поражение британцу нанес Крис Биллем-Смит (по очкам в июне 2024-го года).

Ранее Риакпоре выражал свое желание выйти в один ринг против Усика. Ричард надеялся, что украинский боксер понизится в крузервейт, ведь тогда было немало разговоров о таком ходе событий в карьере непревзойденного боксера из Симферополя.