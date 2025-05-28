Річард Ріакпоре вважає, що зможе побити усіх топових боксерів королівського дивізіону. Таку впевнену заяву 35-річний боксер із Великої Британії зробив на подкасті видання The Sun, повідомляє 24 Канал.

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Смілива заява британця

Чемпіон Великої Британії за версією BBBofC (2019) заявив, що здолав би наступних супертяжів: Тайсона Ф'юрі, Даніеля Дюбуа, Джозефа Паркера, Агіту Кабаєла та Ентоні Джошуа.

Однак коли розмова дійшла до прізвища Олександра Усика, то впевненість Ріакпоре миттєво згасла. Річард засумнівався, чи зміг би здолати досі непереможного українця.

Це трохи інше,

– відповів Ріакпоре на варіант із Усиком.

Відзначимо, що Усик по два рази перемагав Джошуа та Ф'юрі, а також одного разу Дюбуа. Останнього Олександр може побити вдруге вже 19 липня 2025 року у Лондоні. Водночас проти Кабаєла чи Паркера українець поки що ще не бився.

До слова. Річард Ріакпоре провів вже у професіоналах 19 боїв, у яких він здобув 18 перемог (14 – нокаутом) та зазнав однієї поразки. Тієї поки що єдиної поразки британцю завдав Кріс Біллем-Сміт (за очками у червні 2024-го року).

Раніше Ріакпоре висловлював своє бажання вийти в один ринг проти Усика. Річард сподівався, що український боксер понизиться у крузервейт, адже тоді було чимало розмов про такий хід подій у кар'єрі неперевершеного боксера із Сімферополя.