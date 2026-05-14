Бой возле пирамид: Верховен завершил карьеру в кикбоксинге ради поединка с Усиком

Нидерландский кикбоксер Рико Верховен 23 мая проведет бой против Александра Усика на фоне древних пирамид в Гизе, Египет. На кону будет стоять титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC, который защищает украинец.

На ютуб-канале DAZN Boxing Верховен рассказал о своем шаге в профессиональный бокс. Он отметил, что это станет самым большим вызовом его спортивного пути.

Как Верховен готовится к бою с Усиком?

Спортсмен отметил, что адаптация к боксу не стала для него проблемой, ведь он много лет оттачивал ударную технику рук вместе с командой Тайсона Фьюри.

Я занимаюсь кикбоксингом с шести лет. Но над боксом в рамках кикбоксинга работал с командой Фьюри еще с 2010 или 2011 года. Я спарринговал со всеми: с Кабаэлом, с Диллианом Уайтом, с Хьюи Фьюри, с Тайсоном Фьюри,

– рассказал Верховен.

По словам нидерландца, главная разница между кикбоксингом и боксом заключается в подходе к подготовке.

Раньше меня тренировали боксировать для кикбоксинга, теперь – именно для бокса,

– сказал он.

Верховен также дал понять, что не рассматривает свой дебют в боксе как краткосрочный эксперимент. По его словам, карьера в кикбоксинге для него фактически завершена.

Для меня кикбоксинг – это уже закрытая глава. Сейчас впереди только эта задача. Я не заглядываю дальше боя с Усиком. Для меня это самый большой вызов в жизни,

– заявил нидерландец.

Спортсмен добавил, что его мотивирует статус андердога.

Когда люди не ожидают твоей победы – я это обожаю. Вам не обязательно давать мне шанс. Я сам даю себе этот шанс,

– подытожил спортсмен.

Что говорят эксперты относительно боя Усика против Верховена?

Мир бокса неоднозначно оценивает шансы кикбоксера в поединке против действующего чемпиона: