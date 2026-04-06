Перед поединком с Усиком: соперник сделал заявление
- Рико Верховен готовится к бою с Александром Усиком, переходя из кикбоксинга в профессиональный бокс, что требует адаптации к 12 раундам.
- Верховен настроен на полный 12-раундовый бой, надеясь использовать свои навыки кикбоксинга, чтобы удивить Усика.
Рико Верховен рассказал о подготовке к бою с чемпионом мира в супертяжелом весе Александром Усиком. Поединок состоится 23 мая в Египте.
В интервью для DAZN боец рассказал о трудностях перехода из кикбоксинга в бокс. Он также поделился своим опытом адаптации к новому формату поединков.
Что сказал Верховен о подготовке к бою с Усиком?
Он рассказал о своем масштабном переходе из кикбоксинга в профессиональный бокс.
Тренируюсь как бешеный. Действительно вкладываю очень много работы, потому что это огромный переход. Мы переходим из кикбоксинга в бокс. С пяти чемпионских раундов – до двенадцати. Поэтому этот переход – так, он невероятный. Очень масштабный,
– поделился он.
По словам Верховена, новый формат боев позволяет спортсмену глубже погрузиться в бокс и почувствовать его как настоящее искусство.
Обычно все очень быстро: пять раундов – бах-бах – и конец. А здесь 12 раундов. У тебя есть все это время, чтобы нарисовать свой шедевр,
– добавил спортсмен.
Верховен не скрывает уверенности в своих силах и настроен на полный бой.
Надеюсь на это, очень надеюсь, потому что если я его зацеплю, он может упасть. Но надеемся пройти все 12 раундов и получить настоящее удовольствие от боя,
– сказал кикбоксер.
Какие ранее заявления делал Верховен перед боем с Усиком?
- 23 мая украинский чемпион мира по боксу Александр Усик проведет свой 25-й поединок против нидерландского кикбоксера Рико Верховена. По данным BoxRec, Усик с рекордом 24 победы подряд подходит к бою как явный фаворит, однако Верховен намерен шокировать мир своей нестандартной техникой.
- 36-летний кикбоксер признает, что он андердог, однако надеется использовать свои навыки кикбоксинга, чтобы атаковать украинца под новыми углами. Верховен отмечает, что его стиль может стать неожиданным и непредсказуемым для Усика.