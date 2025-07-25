"Это зверь": легенда бокса нашел лучшего соперника для Усика

Александр Усик 19 июля нокаутировал Даниэля Дюбуа в реванше в Лондоне. После этой победы Рой Джонс высказался о лучшем следующем сопернике для украинского абсолютного чемпиона.

Бывший чемпион мира нашел лучшего соперника для прощального боя Александра Усика на профи-ринге. По мнению Роя Джонса-младшего, есть несколько боксеров, которые имеют шанс выйти в ринг против украинского "Кота", пишет 24 Канал со ссылкой на iFL TV.

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Кого Джонс нашел в соперники Усику?

Джонс сравнил Усика со зверем и выбрал оптимального оппонента для украинского боксера.

Из тех, кого мы знаем, лучшие шансы – и кто-то может с этим не согласиться, но я знаю, на что смотрю – у Джозефа Паркера. Я надеюсь, что Джозеф Паркер будет следующим, кто будет драться с ним. Усик – это зверюга. Его нелегко победить. Но, на мой взгляд, сейчас лучшие шансы имеет Джозеф Паркер. Я не говорю, что он его победит, но он имеет лучшие шансы,

– заявил Рой Джонс.

Рой уверен, что Паркер может создать достаточно проблем Усику в ринге. По словам Джонса-младшего, Александру значительно легче драться против больших боксеров, чем против меньших по весу, которые обычно являются быстрыми.

Поэтому, по мнению Роя Джонса, Паркер будет лучшим соперником для прощального боя Усика. Однако не стал одновременно прогнозировать победу новозеландца в таком возможном поединке.

Отметим, что WBO санкционировала бой Усика против Паркера, ведь Джозеф является обязательным претендентом по линии. У сторон есть 30 дней, чтобы договориться о поединке. Если Александр откажется от такого поединка, что вполне вероятно, то снова потеряет абсолютное чемпионство, как это было уже в июне прошлого года после первой победы над Тайсоном Фьюри.

Ранее была информация, что украинец уже дал отказ от такого боя в личном разговоре с Паркером. Интересно, что в Саудовской Аравии не заинтересованы в организации такого поединка.