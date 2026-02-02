Нокаут за 52 секунды: эти чемпионские поединки стали вечными рекордами в боксе

Тяжелую весовую категорию считают королевой бокса, ведь один удар может закончить все за мгновение. Именно в хевивейте, как называют этот дивизион, бокс ощущается как настоящая битва гигантов.

Довольно часто такие поединки заканчиваются нокаутом уже в первом раунде. Более того, иногда это даже поединки за звание чемпиона мира. О самых быстрых победах за чемпионский титул рассказывает 24 Канал.

Какие самые быстрые победы за чемпионский титул в боксе?

Согласно статистическим данным, две самые быстрые победы за титул чемпиона мира в тяжелом весе закончились на 52-й секунде поединка. В обоих случаях на кону был титул чемпиона мира по версии WBO.

Герби Гайд – Дэймон Рид

В апреле 1998 года британский боксер Херби Гайд встретился с американцем Дэймоном Ридом. Гайд подходил к поединку, имея рекорд из 29 побед и одного поражения.

Как только бой начался, британец набросился на своего оппонента из США и свалил его на канвас мощными ударами.

Как Гайд нокаутировал Рида: смотрите видео

Интересный факт. После этого боя Гайд провел еще одну успешную защиту титула, но впоследствии потерял пояс в бою против Виталия Кличко. Украинец нокаутировал соперника уже во втором раунде и завоевал чемпионский пояс.

Леймон Брюстер – Анджей Голота

Звездный американский боксер Брюстер в 2004 году победил Владимира Кличко в бою за пояс WBO и через год проводил вторую защиту титула в поединке против поляка Анджея Голоты.

Но бой в Чикаго длился всего 52 секунды: Брюстер быстро сбил Голоту с ног и защитил звание чемпиона мира.

Брюстер – Голота: смотрите видео боя

В 2007 году Брюстер и Кличко во второй раз сошлись на ринге, и на этот раз украинец взял реванш. Как говорится на сайте BoxRec, американец не смог продолжить бой, а Кличко защитил титулы IBF и IBO.

Есть ли украинцы в рейтинге?