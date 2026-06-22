Убийственный нокаут за 4 секунды: в США побит рекорд самого быстрого поединка

В Freedom Hall в Луисвилле (США) состоялся поединок в рамках турнира по смешанным единоборствам (ММА) LFA 235, который вошёл в историю промоушена. Джейк Вудли установил новый рекорд промоушена, одержав самую быструю победу.

26-летний Вудли выступил во втором главном поединке шоу, где его соперником стал соотечественник из США Дэвид Райт. Джейк нокаутировал своего соперника за 4 секунды, сообщает 24 Канал.

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Рекордный нокаут в США

Как только прозвучал гонг, Вудли бросился на соперника с размашистым правым оверхендом и попал в голову Райта. Затем последовал удар по ногам соперника, который уже падал на канвас.

Следует отметить великолепные действия рефери, который молниеносно отреагировал на ход боя и не позволил победителю добить и без того поверженного бойца.

Как Вудли нокаутировал Райта: смотрите видео

OH MY GOD. Jake Woodley just scored the fastest KO in LFA history. 1 punch. 4 seconds. Insane.@Woodley_TeamEGO #LFA235 pic.twitter.com/dtc4nidTZk — caposa (@Grabaka_Hitman) June 20, 2026

Самый быстрый финиш в истории промоушена обеспечил Вудли возможность потенциального поединка против Зейна Хавенера за титул следующего чемпиона LFA в среднем весе.

Я миллион раз представлял, как буду праздновать победу нокаутом за пять секунд. Я знал, что выбегу и нанесу правый удар. Думал, может, потом буду бороться, но сейчас я в отличной форме и верю в своё кардио. Я хотел начать быстро и не сдаваться, но увидел, как он обмяк, и подумал: "Черт возьми, кажется, я его вырубил!",

– сказал Вудли.

Отметим, что Ханевер выступил на этом же шоу и победил во 2-м раунде своего земляка Эндрю Стюарта.

Напомним, 15 июня в рамках турнира UFC Freedom 250 состоялся бой между Илией Топурией и Джастином Гейджи, который завершился сенсационной победой американца.

По окончании четвертого раунда родной брат Илии бросил белое полотенце, отказавшись выпускать бойца на пятый раунд из-за тяжелых травм.

Благодаря этой победе Гейджи впервые в карьере сумел стать полноправным чемпионом UFC в легком весе. В то же время Топурия попал в больницу.