26-річний Вудлі виступив у другому головному поєдинку шоу, де його суперником став земляк зі США Девід Райт. Джейк нокаутував свого суперника за 4 секунди, повідомляє 24 Канал.

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Рекордний нокаут у США

Як тільки пролунав гонг, Вудлі кинувся на суперника з розмашистим правим оверхендом і влучив у голову Райта. Далі послідував удар по ногах суперника, який уже падав на канвас.

Слід відзначити чудові дії рефері, який блискавично зреагував на хід бою та не дозволив переможцю добити вже й так поваленого бійця.

Як Вудлі нокаутував Райта: дивіться відео

Найшвидший фініш в історії промоушена забезпечила Вудлі можливість потенційного поєдинку проти Зейна Хавенера за титул наступного чемпіона LFA у середній вазі.

Я мільйон разів уявляв, як відсвятковую перемогу нокаутом за п'ять секунд. Я знав, що вибіжу й завдам правого удару. Думав, може, потім боротимуся, але зараз я у чудовій формі і вірю у своє кардіо. Я хотів почати швидко і не здаватися, але побачив, як він обм'як, і подумав: "Чорте забирай, здається, я його вирубав!",

– сказав Вудлі.

Зазначимо, що Ханевер виступив на цьому ж шоу і переміг у 2-му раунді свого земляка Ендрю Стюарта.

Нагадаємо, 15 червня у межах турніру UFC Freedom 250 відбувся бій між Ілією Топурією і Джастіном Гейджі, який завершився сенсаційною перемогою американця.

Після закінчення четвертого раунду рідний брат Ілії викинув білий рушник, відмовившись випускати бійця на п'ятий раунд через важкі травми.

Завдяки перемозі Гейджі вперше у кар'єрі зумів стати повноцінним чемпіоном UFC у легкій вазі. Водночас Топурія потрапив до лікарні.