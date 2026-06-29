Семейные традиции Усиков: как они влияют на их детей

С началом полномасштабной войны семья Усиковых разделилась на две части. Александр вместе с женой и дочерьми живёт в Украине, а сыновья переехали к дедушке и бабушке в Испанию, но семья старается сохранять свои традиции.

В этом материале "24 Канал" рассказывает о главных традициях семьи Усиков. В частности, о том, как они влияют на детей Александра и Екатерины.

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Как в семье воспитывают уважение к своему роду?

Александр Усик хоть и родился в Крыму, его отец – из Сумской области. Здесь семья Усиков жила из поколения в поколение. В селе Терны до сих пор стоит дом предков боксера. Они — из казацкого рода. Поэтому неудивительно, что Александр Усик в своих боях делает много отсылок к казацким временам.

В частности, раньше он выходил на ринг под песню "Ехали казаки". Затем сменил её на "Братья". Сам же неоднократно появлялся в образе казака или атамана. Уважение к своему казацкому роду Усик старается передать и своим детям.

Все ли в семье Усиков занимаются спортом?

Любовь к спорту — еще одна традиция в семье Усиков. Старшая дочь боксёра Елизавета, в частности, не хочет уезжать из Киева в безопасное место за границу, поскольку здесь живут её друзья и здесь она занимается спортом. Сыновья боксёра также занимаются единоборствами, правда, не боксом, а дзюдо.

Этим видом спорта они занимаются в Испании. Они унаследовали чемпионские гены отца, ведь уже могут похвастаться победами на юношеском уровне. Усик нередко посещает тренировки своих детей. А вот самой младшей дочери Усиков, Марии, всего 2 года, и, конечно, пока она спортом не занимается.

Почему Усики всегда отдыхают вместе?

Совместный отдых — еще одна традиция семьи Усиков. Несмотря на плотный график каждого члена семьи, семья должна отдыхать вместе. В частности, об этом свидетельствуют постоянные фотосессии семьи с отдыха, например, на природе или в других странах.

Александр Усик постоянно говорит о том, насколько ценна для него его семья. Когда его неоднократно спрашивали о завершении карьеры, он отвечал, что это позволит ему проводить больше времени с семьей, которое Усик ей задолжал.