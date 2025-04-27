В рейтинге организации произошли определенные изменения. В частности, они коснулись Сергея Богачука, который улучшил свою позицию в топ-10, сообщает 24 канал со ссылкой на WBO.
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Какое место у Богачука
Сергей Богачук поднялся на одну строчку в рейтинге Всемирной боксерской организации. Теперь украинец занимает шестую позицию в первой десятке WBO.
Отметим, что чемпионом организации остается Себастьян Фундора, который избегает боя против Сергея Богачука.
Обновленный рейтинг WBO в первом среднем весе:
Чемпион - Себастьян Фундора (США)
- 1. Ксандер Заяс (Пуэрто-Рико)
- 2. Хорхе Гарсия Перес (Мексика)
- 3. Тим Цзю (Австралия)
- 4. Джош Келли (Великобритания)
- 5. Ардреал Холмс (США)
- 6. Сергей Богачук (Украина)
- 7. Хесус Рамос (США)
- 8. Исраил Мадримов (Узбекистан)
- 9. Чарльз Конвелл (США)
- 10. Кит Турман (США)
Напомним, что Сергей Богачук в ближайшее время вернется в ринг, после того как в декабре прошлого года дрался в андеркарде Усик – Фьюри. Украинский боксер сразится против Майкла Фокса.
В последнем поединке в декабре прошлого года Сергей Богачук дрался против Ишмаэля Дэвиса. Звезда украинского бокса победил британца техническим нокаутом в шестом раунде.