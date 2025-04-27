У рейтингу організації відбулись певні зміни. Зокрема, вони торкнулись Сергія Богачука, який покращив свою позицію у топ-10, повідомляє 24 канал із посиланням на WBO.
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Яке місце у Богачука
Сергій Богачук піднявся на одну сходинку у рейтингу Всесвітньої боксерської організації. Тепер українець посідає шосту позицію у першій десятці WBO.
Зазначимо, що чемпіоном організації залишається Себастьян Фундора, який уникає бою проти Сергія Богачука.
Оновлений рейтинг WBO у першій середній вазі:
Чемпіон - Себастьян Фундора (США)
- 1. Ксандер Заяс (Пуерто-Рико)
- 2. Хорхе Гарсія Перес (Мексика)
- 3. Тім Цзю (Австралія)
- 4. Джош Келлі (Велика Британія)
- 5. Ардреал Холмс (США)
- 6. Сергій Богачук (Україна)
- 7. Хесус Рамос (США)
- 8. Ісраїл Мадрімов (Узбекистан)
- 9. Чарльз Конвелл (США)
- 10. Кіт Турман (США)
Нагадаємо, що Сергій Богачук найближчим часом повернеться у ринг, після того як у грудні минулого року бився в андеркарді Усик – Ф'юрі. Український боксер битиметься проти Майкла Фокса.
В останньому поєдинку у грудні минулого року Сергій Богачук бився проти Ішмаеля Девіса. Зірка українського боксу переміг британця технічним нокаутом у шостому раунді.