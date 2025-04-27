Звездный украинский боксер узнал место в топ-10 обновленного рейтинга WBO

Всемирная боксерская организация обнародовала обновленный рейтинг лучших боксеров организации в первом среднем весе. Известный украинский боксер остался среди первой десятки бойцов WBO.

В рейтинге организации произошли определенные изменения. В частности, они коснулись Сергея Богачука, который улучшил свою позицию в топ-10, сообщает 24 канал со ссылкой на WBO.

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Какое место у Богачука

Сергей Богачук поднялся на одну строчку в рейтинге Всемирной боксерской организации. Теперь украинец занимает шестую позицию в первой десятке WBO.

Отметим, что чемпионом организации остается Себастьян Фундора, который избегает боя против Сергея Богачука.

Обновленный рейтинг WBO в первом среднем весе:

Чемпион - Себастьян Фундора (США)

1. Ксандер Заяс (Пуэрто-Рико)

2. Хорхе Гарсия Перес (Мексика)

3. Тим Цзю (Австралия)

4. Джош Келли (Великобритания)

5. Ардреал Холмс (США)

6. Сергей Богачук (Украина)

7. Хесус Рамос (США)

8. Исраил Мадримов (Узбекистан)

9. Чарльз Конвелл (США)

10. Кит Турман (США)

Напомним, что Сергей Богачук в ближайшее время вернется в ринг, после того как в декабре прошлого года дрался в андеркарде Усик – Фьюри. Украинский боксер сразится против Майкла Фокса.

В последнем поединке в декабре прошлого года Сергей Богачук дрался против Ишмаэля Дэвиса. Звезда украинского бокса победил британца техническим нокаутом в шестом раунде.