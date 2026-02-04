Боксера из Винницы отстранили после того, как он избил россиянина
- Сергей Богачук победил россиянина Раджаба Бутаева в 10-раундовом поединке на шоу Zuffa Boxing.
- Атлетическая комиссия штата Невада отстранила Богачука до 3 апреля 2026 года из-за мер предосторожности, связанных с повреждениями, полученными в бою.
Украинец Сергей Богачук 2 февраля удачно дебютировал в шоу Zuffa Boxing. Боксер среднего веса сумел в 10-раундовом поединке победить представителя России Раджаба Бутаева.
Но после поединка Атлетическая комиссия штата Невада отстранила 30-летнего боксера из Винницы. Информация об этом появилась на боксерском портале BoxRec.
Почему отстранила Богачука?
Богачук сможет вернуться не ранее 3 апреля 2026 года. Скорее всего, причина отстранения украинца – это мера пресечения в связи с повреждениями, которые Богачук получил в бою.
Такая процедура является стандартной в профессиональном боксе, чтобы предотвратить возможные риски для здоровья бойцов. В частности, Бутаев, российский соперник Богачука, отстранен на идентичный период.
Кроме того, Атлетическая комиссия отстранила от бокса украинца Александра Гвоздика. Харьковчанин потерпел сенсационное поражение нокаутом в бою против Радивое Калайджича.
Как Богачук победил Бутаева?
Богачук одержал победу раздельным решением судей со счетом 96:94 на двух записках. Третий судья выставил такой же счет в пользу Бутаева.
Важное значение имел последний раунд, в котором украинец сумел доказать преимущество над россиянином и убедить судей отдать победу ему.
Как сообщили в Zuffa Boxing, этот поединок стал "боем вечера". За это Богачук получил немалое вознаграждение, ведь бонусы в Zuffa Boxing составляют по 50 тысяч долларов участникам боя вечера и обладателям выступления вечера.
Что Богачук сказал после боя?
- После 27 победа на профессиональном ринге Богачук заметил, что не согласен с решениями судей, которые были на записках.
- При этом Сергей подчеркнул, что у него была экстрамотивация в поединке против россиянина из-за войны в Украине.
- "Победа для украинцев. В Украине тяжелая ситуация – холодно, нет света, продолжается война. У меня была экстрамотивация", – отметил боксер.