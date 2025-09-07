В команде Усика выбрали соперника для украинского чемпиона на 2026 год
- На 2026 год планируется бой Александра Усика против Джейка Пола по правилам смешанных единоборств.
- После реванша Усика над Даниэлем Дюбуа, Джейк Пол провел импровизированную дуэль взглядов с Усиком, но бой между ними возможен только по правилам ММА.
- В 2025 году Джейк Пол будет драться с Джервонтой Дэвисом по правилам бокса, а Джозеф Паркер встретится с Фабио Уордли.
Александр Усик становится все ближе к бою по правилам смешанных единоборств. В команде непобедимого украинского боксера в очередной раз заговорили о поединке против Джейка Пола.
Директор абсолютного чемпиона мира в хевивейте Сергей Лапин заговорил о бое Александра Усика в следующем 2026 году. Представитель Усика рассказал о планах Джейка Пола, передает 24 Канал со ссылкой на Seconds Out Boxing News.
С кем может провести бой Усик в 2026 году?
По словам Лапина, сейчас боксера-ютубера ждет бой по правилам бокса.
Джейк Пол сейчас проведет боксерский поединок. А потом увидим. Думаю, следующем году мы можем провести бой по правилам в ММА,
– сказал Лапин.
Напомним, что Усик должен был провести бой против обязательного претендента на пояс WBO Джозефа Паркера. Однако новозеландцу уже официально определили следующего соперника. Им стал Фабио Уордли. Их встреча запланирована на 25 октября 2025 года на лондонском стадионе "О2 Арена".
Зато Пол-младший 14 ноября 2025 года на "State Farm Arena" в Атланте (США) проведет поединок с Джервонтой Дэвисом.
Что известно о возможном бое Усик – Пол?
- Джейк Пол вышел в ринг после победы Александра Усика в реванше над Даниэлем Дюбуа 19 июля 2025 года. Пол и Усик провели импровизированную дуэль взглядов.
- Также Джейк следил за украинцем в подтрибунном помещении стадиона "Уэмбли".
- Их противостояние, если и состоится, то только по правилам смешанных единоборств.
- Менеджер украинца Эгис Климас заверил, что они бы никогда не согласились на поединок против Пола по правилам бокса.