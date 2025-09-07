У команді Усика обрали суперника для українського чемпіона на 2026 рік
- На 2026 рік планується бій Олександра Усика проти Джейка Пола за правилами змішаних єдиноборств.
- Після реваншу Усика над Даніелем Дюбуа, Джейк Пол провів імпровізовану дуель поглядів з Усиком, але бій між ними можливий лише за правилами ММА.
- У 2025 році Джейк Пол буде битися з Джервонтою Девісом за правилами боксу, а Джозеф Паркер зустрінеться з Фабіо Вордлі.
Олександр Усик стає все ближчим до бою за правилами змішаних єдиноборств. У команді непереможного українського боксера вчергове заговорили про поєдинок проти Джейка Пола.
Директор абсолютного чемпіона світу у хевівейті Сергій Лапін заговорив про бій Олександра Усика у наступному 2026 році. Представник Усика розповів про плани Джейка Пола, передає 24 Канал із посиланням на Seconds Out Boxing News.
З ким може провести бій Усик у 2026 році?
За словами Лапіна, наразі на боксера-ютубера чекає бій за правилами боксу.
Джейк Пол зараз проведе боксерський поєдинок. А потім побачимо. Думаю, наступного року ми можемо провести бій за правилами в ММА,
– сказав Лапін.
Нагадаємо, що Усик повинен був провести бій проти обов'язкового претендента на пояс WBO Джозефа Паркера. Однак новозеландцю вже офіційно визначили наступного суперника. Ним став Фабіо Вордлі. Їх зустріч запланована на 25 жовтня 2025 року на лондонському стадіоні "О2 Арена".
Натомість Пол-молодший 14 листопада 2025 року на "State Farm Arena" в Атланті (США) проведе двобій із Джервонтою Девісом.
Що відомо про можливий бій Усик – Пол?
Джейк Пол вийшов у ринг після перемоги Олександра Усика у реванші над Даніелем Дюбуа 19 липня 2025 року. Пол та Усик провели імпровізовану дуель поглядів.
Також Джейк стежив за українцем у підтрибунному приміщенні стадіону "Вемблі".
Їх протистояння, якщо й відбудеться, то лише за правилами змішаних єдиноборств.
Менеджер українця Егіс Клімас запевнив, що вони б ніколи не погодились на поєдинок проти Пола за правилами боксу.