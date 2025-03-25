В команде Усика намекнули на проведение боя с обидчиком легендарного Майка Тайсона

Директор команды украинского чемпиона Сергей Лапин рассказал о готовности Александра Усика подраться по правилам смешанных единоборств. Представитель украинского боксера намекнул на бой против боксера-блогера Джейка Пола.

Сергей Лапин отметил,, что Александр Усик всегда обращал внимание на то, чтобы драться с лучшими бойцами мира и оставить после себя боксерское наследие. Директор команды чемпиона добавил, что в будущем перед Усиком могут открыться следующие двери для новых возможностей, информирует 24 Канал со ссылкой на The Sun.

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Усик готов к новым вызовам

Лапин не исключил факта проведения боя против Джейка Пола и бывшего чемпиона UFC Алекса Перейры, который бросал вызов непобедимому украинцу.

Было бы здорово увидеть его поединок против Джейка Пола по правилам ММА. Это интересный вариант, если на нем можно будет заработать. Кроме того, мы не говорим "нет" бою с Алексом Перейрой, возможно, с участием Даны Уайта в организации поединка,

– заявил директор команды Усика.

Также Лапин считает, что приход Дэйна Уайта в бокс принесет этому виду спорта дополнительные возможности. Мир сможет увидеть поединки боксеров против бойцов смешанных единоборств. По мнению Лапина, такая коллаборация Уайта и Турки Аль аш-Шейха положительно повлияет на популяризацию бокса.

Интересно. Сам президент UFC Дэйна Уайт выступил с категорическим заявлением относительно боев боксеров против бойцов смешанных единоборств. Глава призвал спортсменов выступать исключительно в своих видах спорта.

Интересно, что Усик рассказывал, что что пока не получал приглашения в новую лигу от Турки. Сейчас Александр ждет, кто станет его следующим соперником. Есть два варианта – реванш с Даниэлем Дюбуа и защита пояса WBO против Джозефа Паркера.