Команда Александра Усика уже занимается поиском следующего и одновременно последнего соперника в карьере украинского чемпиона. Рассматривается сразу несколько кандидатур.

Одним из таких вариантов может стать Деонтей Уайлдер. Директор команды украинского боксера Сергей Лапин высказался относительно шансов увидеть битву Усика против Уайлдера, передает 24 Канал со ссылкой на WBN.

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Возможен ли бой Усик – Уайлдер?

Представитель Александра Усика заверил, что такой бой вполне возможен, но все зависит от ситуации.

Бой с Уайлдером потенциально возможен, но все зависит от обстоятельств. На данный момент он даже не является обязательным претендентом. Уайлдер остается одним из самых мощных панчеров в боксе, но очевидно, что он на распутье. Однако, было бы ошибкой не учитывать его – он непредсказуем, и это делает его опасным,

– заявил Лапин.

Справка. Деонтей Уайлдер провел в профессионалах 49 боев: 44 победы (43 – нокаутом), 4 поражения и 1 ничья.

Напомним, что ранее 39-летний "Бронзовый бомбардировщик" уже уже посягнул на бой против абсолютного чемпиона мира в хевивейте.

Следующий бой станет последним в карьере Усика. Поэтому в команде украинца хотят выбрать лучшего кандидата на этот поединок. В то же время санкционировано битву Усика против Джозефа Паркера, ведь новозеландец является обязательным претендентом по линии WBO. Сторонам уже дали 30 дней, чтобы договориться о встрече, иначе будут объявлены промоутерские торги. Не факт, что Александр не откажется от пояса, потеряет звание "абсолюта" ради топового соперника.