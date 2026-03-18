"Было бы еще интереснее": украинский кикбоксер сказал, чего не хватает бою Усика с Верховеном

Украинский чемпион мира по кикбоксингу Роман Щербатюк рассказал, чего не хватает бою Усика против Верховена. По его мнению, это сделало бы поединок еще интереснее.

Своими размышлениями он поделился в интервью изданию "Чемпион". Щербатюк назвал то, что добавило бы противостоянию еще больше спортивной интриги.

К теме Усик сделал все, и это не сработало: Верховен назвал идеальный сценарий боя с украинцем

Что сделало бы поединок Усика с Верховеном интереснее?

Щербатюк рассказал, что если бы поединок украинца и нидерландца проходил по правилам кикбоксинга или ММА, его было бы интереснее смотреть. При таких условиях у Усика не было бы такого доминирования. По этим правилам Верховен однозначно был бы фаворитом.

Он один из сильнейших кикбоксеров планеты в супертяжелом весе. Это было бы интереснее смотреть. Хотя Усик мог бы удивить. Он является очень всесторонне развитым спортсменом. У него очень ответственное отношение к своей подготовке: он собирает команду специалистов, работает и на 100% выкладывается,

– отметил Щербатюк.

Он добавил, что впрочем, если бы по правилам кикбоксинга или ММА состоялся не один, а несколько боев, то Усик мог бы конкурировать. А так, по правилам бокса, украинец является огромным фаворитом. Следует напомнить, что бой Усика против Верховена должен состояться 23 мая в Гизе.

Какого козыря лишен Верховен?

Ранее Роман Щербатюк говорил, что поединок Усика против Верховена по боксерским правилам лишил нидерландца главного козыря. По его словам, это удары ногами. Кикбоксинг хоть и родственный с боксом, но все же это другой вид спорта со своими правилами.

Впрочем у кикбоксеров есть тренировки, когда они работают только над ударами руками. Тогда они оттачивают бокс, боксерскую технику. Это может помочь Верховену в противостоянии с Усиком. Голландец в интервью Нидерландцу DAZNBoxing рассказал, что хотел бы провести против украинца все 12 раундов и выиграть решением судей.

