"Было бы еще интереснее": украинский кикбоксер сказал, чего не хватает бою Усика с Верховеном
- Роман Щербатюк считает, что поединок Усика с Верховеном был бы интереснее, если бы проходил по правилам кикбоксинга или ММА, где Верховен был бы фаворитом.
- Бой Усика против Верховена лишил нидерландца главного козыря - ударов ногами, но Верховен хочет провести с Усиком все 12 раундов по боксерским правилам.
Украинский чемпион мира по кикбоксингу Роман Щербатюк рассказал, чего не хватает бою Усика против Верховена. По его мнению, это сделало бы поединок еще интереснее.
Своими размышлениями он поделился в интервью изданию "Чемпион". Щербатюк назвал то, что добавило бы противостоянию еще больше спортивной интриги.
К теме Усик сделал все, и это не сработало: Верховен назвал идеальный сценарий боя с украинцем
Что сделало бы поединок Усика с Верховеном интереснее?
Щербатюк рассказал, что если бы поединок украинца и нидерландца проходил по правилам кикбоксинга или ММА, его было бы интереснее смотреть. При таких условиях у Усика не было бы такого доминирования. По этим правилам Верховен однозначно был бы фаворитом.
Он один из сильнейших кикбоксеров планеты в супертяжелом весе. Это было бы интереснее смотреть. Хотя Усик мог бы удивить. Он является очень всесторонне развитым спортсменом. У него очень ответственное отношение к своей подготовке: он собирает команду специалистов, работает и на 100% выкладывается,
– отметил Щербатюк.
Он добавил, что впрочем, если бы по правилам кикбоксинга или ММА состоялся не один, а несколько боев, то Усик мог бы конкурировать. А так, по правилам бокса, украинец является огромным фаворитом. Следует напомнить, что бой Усика против Верховена должен состояться 23 мая в Гизе.
Какого козыря лишен Верховен?
Ранее Роман Щербатюк говорил, что поединок Усика против Верховена по боксерским правилам лишил нидерландца главного козыря. По его словам, это удары ногами. Кикбоксинг хоть и родственный с боксом, но все же это другой вид спорта со своими правилами.
Впрочем у кикбоксеров есть тренировки, когда они работают только над ударами руками. Тогда они оттачивают бокс, боксерскую технику. Это может помочь Верховену в противостоянии с Усиком. Голландец в интервью Нидерландцу DAZNBoxing рассказал, что хотел бы провести против украинца все 12 раундов и выиграть решением судей.
Последние заявления о бое Усика против Верховена: кратко
- Кабаэлу не нравится, что Усик для добровольной защиты титула WBC выбрал Верховена. Немец сказал, что именно он заслуживает титульный бой.
- Фьюри назвал Верховена здоровяком с мощной правой. Впрочем британец выразил уверенность, что Усик победит.
- Уордли разочарован поединком Усика против Верховена. Он сомневается в уровне нидерладнца как боксера.