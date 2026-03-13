Сумма впечатляет: сколько надо денег, чтобы Хижняк стал чемпионом мира

Промоутер Александр Красюк рассказал, как происходит раскрутка боксеров. В качестве примера он проиллюстрировал историю Александра Хижняка.

Ею он поделился на ютуб-канале ТАЙК МАЙСОН. Красюк рассказал, что чтобы "выстроить чемпиона мира" надо вложить немало денег.

Сколько денег надо, чтобы Хижняк стал чемпионом мира?

Промоутер Александр Красюк отметил, чтобы сделать Хижняка чемпионом мира, надо потратить 3 – 4 года, и инвестировать в это не менее, чем 500 тысяч долларов, а еще лучше 1 миллион долларов. Если промоутер вложил в боксера эти деньги из собственного кармана, то ему хочется как минимум вернуть их. То есть, спортсмен, в которого вложили такие деньги, должен провести бой с гонораром, как минимум 10 миллионов долларов.

Для того, чтобы условный Александр Хижняк получил 10 млн долларов, он должен быть на такой вершине, что "мама не горюй"! Не просто чемпионом мира - он должен быть звездой. Он должен быть человеком, у которого английский язык льется как соловьиный, он должен шутить, общаться с людьми на разные темы, он должен быть личностью. Тогда речь идет о миллионах,

– заметил промоутер.

Он добавил, что для простого чемпионства достаточно нескольких сотен тысяч долларов. Впрочем в Украине такая система сейчас не работает. Поэтому Красюк считает новых промоутеров – героями-камикадзе. Все потому, что им вряд ли удастся вернуть хотя бы незначительную часть тех денег, которые они вложат в новых боксеров, которые выйдут на ринг.

Как Хижняк может стать чемпионом мира?

Красюк отметил, что его связи и его авторитет позволил бы легко организовать Хижяку уже второй бой в его карьере за титул чемпиона мира. Так в свое время было у Василия Ломаченко. Красюк поделился промоутерским секретом, как организовывается такой бой. По его словам, надо чемодан денег, договоренность с промоутером действующего чемпиона мира, организацией, которой принадлежит пояс и все.

"Я привожу соперника-чемпиона на свою территорию, плачу ему гонорар, мой боксер выходит и выигрывает - он становится чемпионом мира. Для этого мне понадобилось один год и 10 миллионов долларов, ну, или немножко больше, 12, потому что еще надо было шоу организовать. Все, у меня есть чемпион мира! То есть задача реализована. Как вот зритель себе воспринимает бокс? Самое главное что? Самое главное, чтобы был чемпион мира", – подчеркнул Красюк.

По его словам, это не интересно промоутеру. Важно, чтобы вернулись его деньги. Далее, например, боксеру придется ехать в Австралию, защищать титул. Он условно проигрывает там. И все – плакали деньги. С точки зрения спорта – это, возможно, и правильно. Однако с точки зрения ведения бизнеса – это другое. Красюк считает, что то, что произошло с карьерой Усика – это что-то невозможное.

