Два года на проведение защиты: WBA обнародовала решение, которое касается чемпиона мира Усика
Всемирная боксерская ассоциация (WBA) приняла решение об обязательной защите титула чемпиона мира. Обладателем пояса WBA является непобедимый украинский боксер Александра Усик.
Комитет WBA дал Александру Усик 24 месяца на организацию и проведение обязательной защиты титула. Это сделано для того, чтобы украинский чемпион имел больше времени на проведение поединков с желаемыми соперниками, сообщает 24 Канал со ссылкой на WBA boxing.
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Увеличили период для обязательной защиты
Всемирная боксерская организация отметила проведенные поединки Усика, который, по их словам, открыл новую эру в боксе. Поэтому Комитет WBA решил продлить срок обязательной защиты для украинца, что дало ему гибкость в поиске новых топовых соперников.
Усик участвовал в очень важных поединках для бокса, открыв новую эру в этом виде спорта. По этой причине Комитет WBA, основываясь на внутренних правилах, сосредоточился на содействии проведению высококачественных боев с помощью активности и конкуренции,
– заявили в Комитете организации.
Напомним, что Усик также владеет титулами WBO, WBC и IBO в хевивейте.
Уже до конца текущего года Усик может провести реванш с Даниэлем Дюбуа, на кону которого будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте. Была информация, что уже проведены предварительные переговоры, а сам поединок может состояться в Лондоне. Об этом заговорил известный промоутер Фрэнк Уоррен.