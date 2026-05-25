"Сначала должен быть я": возможный соперник Усика назвал преграды на пути к бою с украинцем

Александр Усик 23 мая победил Рико Верховена. Теперь следующим боем украинца может стать поединок против временного чемпиона WBC Агита Кабаэла.

Между прочим, после победы украинца над нидерландцем, Кабаел вышел в ринг звать Усика на бой. А в интервью для ютуб-канала Seconds Out немецкий боксер оценил перспективы своего боя против Александра, форму Усика и его победу над Верховеном.

Как Кабаел оценил победу Усика над Верховеном?

Кабаел рассказал, что бой Усика против Верховена был захватывающим. Он считает, что по очкам победил бы именно голландец, но он не судья, чтобы оценивать правильность решения рефери остановить бой в 11 раунде и присудить украинцу победу техническим нокаутом.

Думаю, что Усик недоволен своим выступлением,

– отметил немец.

Он продолжил, что в следующем бою украинец захочет показать себя значительно лучше.

Почему Кабаел уверен, что следующий поединок Усик проведет с ним?

По словам Агита, Усик свой следующий поединок должен провести с ним в Германии. Он очень долго ждет этой возможности и готов к ней на все 100 процентов. Все немецкие и курдские фаны ждут этот поединок, поэтому, если Турки Аль Аш-Шейх организует этот бой он соберет очень много болельщиков.

"Проблема в том, что возможный реванш с Верховеном может помешать моим планам. Впрочем, я претендент номер один. Это был выставочный бой. Поэтому сначала должен быть Кабаел, а потом уже можно говорить о чем-то другом", – отметил спортсмен.

Он добавил, что увидел много хорошего для себя в поединке Усика с Верховеном. Он и его тренер уже подготовили тактику на бой с украинцем. Поэтому, теперь надо только выяснить, когда все же состоится его поединок с украинцем.

