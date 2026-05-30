"Возможно, он будет готов через год": экс-промоутер Усика не в восторге от возможного боя украинца

Александр Усик после победы над Рико Верховеном может провести реванш с нидерландцем или защиту титула против Агита Кабаела. А еще одним его вероятным соперником может стать британец Мозес Итаума.

Впрочем, многие не в восторге от таких потенциальных соперников украинца, называя их еще слишком простыми для боя с Усиком. В частности, бывший промоутер Александра Усика Александр Красюк в интервью для ютуб-канала talkSPORT Boxing сказал, что никто из потенциальных соперников не сможет на равных противостоять украинцу.

Что Красюк думает о бое Усика с Итаумой?

Красюк рассказал, что Итаума еще слишком молод для противостояния с Усиком. Впрочем, возможно, условно через год он уже будет готов к поединку с украинцем. Однако все же Усику лучше завершить карьеру "за час до, а не за минуту после".

Такого мнения я придерживался со времени боя Усика против Фьюри в декабре 2024 года. Как его друг, как человек, который был рядом с Усиком на протяжении 12 лет, я желаю ему только самого лучшего. Я желаю, чтобы он оставался лучшим всегда,

– отметил бывший промоутер украинца.

Он продолжил, что Усика имеют самое главное таким, каким он проводил карьеру, а не за то, как именно он ее закончил.

Каким может быть реванш Усика против Верховена?

По словам Красюка, если Усик согласится на реванш против Верховена, то этот бой будет значительно легче для украинца, чем первый поединок, который они провели в Гизе. Суть в том, что голландец уже открыл все свои карточки.

"У него не осталось загадки и на следующий бой он не сможет ничего подготовить", – заметил Красюк.

Стоит отметить, что Верховен подавал апелляцию на результат первого боя, потому что был не согласен с остановкой боя после гонга. И по судейским запискам по состоянию на 10 раундов побеждал именно голландец. А после их боя в Гизе на ринг поднялся Агит Кабаел и вызвал украинца на бой.

