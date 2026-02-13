Соперникам Усика вынесли "печальный вердикт"
- Александр Усик еще не определился со следующим соперником, среди возможных оппонентов называют Деонтея Уайлдера и Мозеса Итауму.
- Промоутер Игорь Фаниян считает, что ни Уайлдер, ни Итаума не имеют шансов против Усика из-за его опыта и мастерства.
Александр Усик до сих пор не определился со следующим соперником на бой, за что все чаще звучит критика в адрес украинца. Возможными оппонентами боксера называют Деонтея Уайлдера и Мозеса Итауму.
Промоутер Игорь Фаниян сомневается, что оба боксера имеют шансы в поединке против чемпиона мира по версиям WBC, WBA и IBF. Об этом он сказал в интервью Tribuna.com.
Что промоутер сказал о соперниках Усика?
Фаниян считает, что Усик деклассирует бывшего чемпиона мира WBC Уайлдера, который доминировал в боксе после Владимира Кличко. В конце 2025 года украинец бросил вызов американцу, однако тот уже в апреле встретится с Дереком Чисорой.
Лично мне хотелось бы увидеть бой Усика с Деонтеем Уайлдером, ведь американец много лет держал хевивейт в страхе. Но сейчас этот поединок будет декласацией со стороны Усика. В принципе, как наверное, с любым другим оппонентом,
– сказал промоутер.
Также Александра связывают с талантливыми Мозесом Итаумой, однако Фаниян не верит, что британец составит конкуренцию непобедимому украинцу. В частности, он объяснил, что Итаума еще не набрался опыта, который есть у Усика. По данным BoxRec, Итаума провел только 13 боев, хоть и выиграл все.
Что известно о следующем бое Усика?
Предыдущий бой 39-летнего Усика состоялся в июле, когда он нокаутировал Даниэля Дюбуа. Благодаря победе боксер снова стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.
Но уже осенью украинец потерял титул WBO, ведь отказался от обязательной защиты пояса. Он отверг возможность боя с Фабио Уордли, к которому перешел пояс WBO, а также поединка с Джозефом Паркером.
После того, как Усик выразил желание встретиться с Уайлдером, WBC разрешила украинцу провести добровольную защиту титула. Однако это решение вызвало критику.
Во время интервью между комментатором Крисом Менниксом и президентом WBC Маурисио Сулейманом возникла ссора из-за того, что украинца не заставляют драться с Агитом Кабаелом. Немец является претендентом на титул Александра.
К критике присоединился известный комментатор DAZN Аде Оладипо, который призвал Усика отказаться от титулов и завершить карьеру.
Неожиданный поворот в карьере Усика
Неожиданно следующим соперником украинца может стать культовый чемпион Рико Верховен, который даже отказался от контракта в UFC ради бокса.
СМИ сообщили, что Усик близок к подписанию контракта на бой с нидерландцем, который может состояться 9 мая 2026 года.
Этот бой предложил глава генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейх. Верховен поддержал идею и предложил проводить 1 раунд бокса – 1 раунд кикбоксинга.