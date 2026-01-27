Бывший соперника Усика назвал следующего соперника украинца: с кем подерется чемпион

Александр Усик не будет драться этой весной против Деонтея Уайлдера. Американский боксер перед противостоянием с украинцем решил подраться против Дерека Чисора.

В то же время Усик не собирается просто сидеть и ждать Уайлдера. Чисора в интервью talkSPORT рассказал, с кем будет драться украинский чемпион в следующем бою.

Читайте также Усика обвинили в "уклонении" и обозвали: что известно о скандальном заявлении

Кто станет соперником Усика?

По словам, британца Александр сразится против бывшего чемпиона мира Энди Руиса-младшего. Ранее мексиканец выражал интерес к поединку против украинского боксера.

Отметим, что через Уайлдер подерется с Чисорой в апреле в Лондоне. Бой между американцем и Усиком откладывается на некоторое время, но вообще может и не состояться, если Деонтей проиграет британскому боксеру.

Ранее Тайсон Фьюри обратился к Усику. "Цыганский король" до сих пор не может смириться с двумя поражениями от украинского чемпиона и вызвал его на третье противостояние.

Что Фьюри сказал Усику?

Британский боксер в своем инстаграме заявил, что вернулся в бокс, чтобы забрать свой трон обратно. Фьюри уверен, что победит Усика в третьем поединке.

"Два чертовых решения не определяют будущее человека, его жизнь или карьеру. Первый бой с Усиком был подарком, второй – откровенным ограблением. Но я в порядке, я понимаю, что это политика. Я иду за тобой, после моего возвращения на трон ты будешь свергнут. На сто процентов, у меня нет никаких сомнений, что я снова смогу достичь вершины. В течение этого года я вернусь на вершину бокса в супертяжелом весе", – сказал экс-чемпион мира.

Что известно об Энди Руисе?