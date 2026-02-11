Кто из Украины станет звездой мирового уровня после Усика: появился неожиданный прогноз

Александр Усик анонсировал, что планирует провести еще несколько боев, после чего завершит карьеру. В Украине назвали боксеров, которые могут стать звездами мирового уровня как их земляк.

Президент Федерации бокса Полтавской области Николай Семеняга высказался об украинских бойцах, которые могут повторить славу Усика. Об этом сообщает сайт ФБУ.

Смотрите также Фьюри выступил с заявлением о Кличко: что сказал британский боксер

Кто из украинцев стал звездой бокса после Усика?

Семеняга включил в свой перечень двух чемпионов мира – Юрия Захареева и Александра Хижняка.

В списке также нашлось место Даниилу Жасану, который в 2025 году стал бронзовым призером чемпионата мира. По сообщению Общественного, Жасан – единственный, кто принес Украине награду на мировом первенстве.

У нас много хороших, талантливых ребят – Юрий Захареев мне нравится, его манера введения боя, пластичность. Также Жасан молодец – единственный призер чемпионата мира. Еще нравится Даниил Лозан, Айдер Абдураимов, Артур Кузьменко мне тоже импонирует, ну и, конечно, Александр Хижняк – он Олимпийский чемпион Игр в Париже, призер Олимпиады в Токио, это уже невероятный уровень, и я убежден, что это еще далеко не конец,

– сказал Семеняга.

Кто самый титулованный украинец среди действующих боксеров-любителей?

На любительском уровне лучшим представителем Украины является Александр Хижняк. "Полтавский танк" стал чемпионом мира и Европы, а также выиграл Олимпийские игры.

Хижняк – первый после Василия Ломаченко украинец, который оформил так называемый боксерский хет-трик, то есть одержал победы в одном дивизионе на трех главных любительских турнирах.

Интересно, что это достижение не смог покорить Владимир Кличко. В то же время Александр Усик, хоть и выиграл важнейшие первенства, однако в разных весовых категориях.

По данным BoxRec, Хижняк выиграл 126 поединков и потерпел всего 17 поражений на любительском уровне. Сейчас двукратный чемпион Европейских игр не планирует переходить в профи-бокс.

Что достиг Усик?