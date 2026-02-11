Хто з України стане зіркою світового рівня після Усика: з'явився неочікуваний прогноз
Олександр Усик анонсував, що планує провести ще кілька боїв, після чого завершить кар'єру. В Україні назвали боксерів, які можуть стати зірками світового рівня як їх земляк.
Президент Федерації боксу Полтавської області Микола Семеняга висловився про українських бійців, які можуть повтори славу Усика. Про це повідомляє сайт ФБУ.
Хто з українців став зіркою боксу після Усика?
Семеняга включив до свого переліку двох чемпіонів світу – Юрія Захарєєва та Олександра Хижняка.
У списку також знайшлося місце Данилу Жасану, який у 2025 році став бронзовим призером чемпіонату світу. За повідомленням Суспільного, Жасан – єдиний, хто приніс Україні нагороду на світовій першості.
У нас багато хороших, талановитих хлопців – Юрій Захарєєв мені подобається, його манера введення бою, пластичність. Також Жасан молодець – єдиний призер чемпіонату світу. Ще подобається Данило Лозан, Айдер Абдураімов, Артур Кузьменко мені теж імпонує, ну і, звісно, Олександр Хижняк – він Олімпійський чемпіон Ігор у Парижі, призер Олімпіади в Токіо, це вже неймовірний рівень, і я переконаний, що це ще далеко не кінець,
– сказав Семеняга.
Хто найтитулованіший українець серед чинних боксерів-аматорів?
На любительському рівні найкращим представником України є Олександр Хижняк. "Полтавський танк" став чемпіоном світу та Європи, а також виграв Олімпійські ігри.
Хижняк – перший після Василя Ломаченка українець, який оформив так званий боксерський хет-трик, тобто здобув перемоги в одному дивізіоні на трьох головних аматорських турнірах.
Цікаво, що це досягнення не зміг підкорити Володимир Кличко. Водночас Олександр Усик, хоч і виграв найважливіші першості, однак у різних вагових категоріях.
За даними BoxRec, Хижняк виграв 126 поєдинків і зазнав всього 17 поразок на любительському рівні. Наразі дворазовий чемпіон Європейських ігор не планує переходити у профі-бокс.
Що досяг Усик?
39-річний спортсмен з Криму досяг усього, про що може мріяти боксер на професійному та аматорському рівнях. Як любитель, Усик – чемпіон світу та Європи, переможець Олімпіади.
На професійному рівні Олександр першим в історії України став абсолютним чемпіоном світу з боксу. У 2018 році він об'єднав усі титули в першій важкій вазі.
У 2024 році спортсмен підкорив досягнення, яке нікому не вдавалося до нього. Усик об'єднав усі чотири чемпіонські пояси у надважкій вазі. Після цього у 2025 році він вдруге став абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі.