Усику выбрали сенсационного соперника на бой в США
- Александр Усик может встретиться в поединке с экс-чемпионом UFC Джоном Джонсом в США.
- Директор команды Усика Сергей Лапин считает, что этот бой-кроссовер между бойцами из разных видов спорта может стать грандиозным событием.
Александр Усик может провести сенсационный поединок в США. В команде объединенного чемпиона мира назвали, кто может стать соперником украинца.
Сергей Лапин, директор команды Усика, не исключает боя своего клиента против бывшего чемпиона UFC в тяжелом весе Джона Джонса. Об этом сообщает talkSPORT.
Кто может стать соперником Усика?
Лапин сказал, что так называемый бой-кроссовер между Усиком и Джонсом мог бы состояться в США. Бойцы из двух разных видов спорта определили бы сильнейшего на планете.
Если говорить о кроссоверных поединках, то очень интересным противостоянием мог бы стать бой против Джона Джонса в США. Поединок лучшего бойца в супертяжелом весе ММА против одного из лучших боксеров своего поколения мог бы стать грандиозным событием, если его правильно организовать. Кто же самый крутой человек на планете?,
– сказал Лапин.
Что планирует Усик?
Недавно 39-летний чемпион мира из Украины объявил о планах на будущее. По словам Усика, он проведет три боя, после чего завершит карьеру.
Украинец уже 23 мая встретится с Рико Верховеном в поединке за титул чемпиона мира WBC. Мировой боксерский совет санкционировал это противостояние, позволив Усику провести добровольную защиту пояса.
Далее он планирует встретиться с победителем поединка между чемпионом WBO Фабио Уордли и Даниэлем Дюбуа. Заметим, что ранее Усик уже дважды побеждал Дюбуа нокаутом.
В конце концов, последним соперником украинца должен стать Тайсон Фьюри, которого Усик также дважды побеждал в 2024 году.
Добавим, что ранее чемпион мира планировал бой в США против Деонтея Уайлдера, однако встреча с американцем сорвалась.