Усику выбрали сенсационного соперника на бой в США

Александр Усик может провести сенсационный поединок в США. В команде объединенного чемпиона мира назвали, кто может стать соперником украинца.

Сергей Лапин, директор команды Усика, не исключает боя своего клиента против бывшего чемпиона UFC в тяжелом весе Джона Джонса. Об этом сообщает talkSPORT.

Кто может стать соперником Усика?

Лапин сказал, что так называемый бой-кроссовер между Усиком и Джонсом мог бы состояться в США. Бойцы из двух разных видов спорта определили бы сильнейшего на планете.

Если говорить о кроссоверных поединках, то очень интересным противостоянием мог бы стать бой против Джона Джонса в США. Поединок лучшего бойца в супертяжелом весе ММА против одного из лучших боксеров своего поколения мог бы стать грандиозным событием, если его правильно организовать. Кто же самый крутой человек на планете?,

– сказал Лапин.

Что планирует Усик?