Что известно о Кабаэле, с которым должен драться Усик

Александр Усик победил Рико Верховена, поэтому, теперь активно обсуждается, с кем украинец проведет следующий бой. Вероятнее всего это будет Агит Кабаел.

Немецкий боксер сейчас является временным чемпионом WBC, сообщает 24 Канал. После победы Усика над Верховеном Кабаел поднялся на ринг, чтобы бросить бой украинскому чемпиону.

Что известно об Агите Кабаэле?

Детство Агита Кабаела кое в чем напоминает детство Александра Усика. Он не сразу пришел в бокс, а сначала занимался футболом. Кабаел не является этническим немцем, ведь по происхождению он курд. Ему всего 33 года, но в профессионалах он выступает с 2011 года.

Среди выдающихся побед немца есть победа над Дереком Чисорой. Правда, британец был не согласен с результатом поединка и был убежден, что побил своего оппонента. Эксперты отмечают его умение на ринге, но отмечают, что он не умеет доминировать.

Когда Кабаел подписал контракт с Queensberry Promotions, то начал проводить большие бои в Саудовской Аравии, где получил важные, но непростые победы над Махмудовым, Санчесом и Чжилеем. Интересно, что китайский соперник смог отправить Кабаела в нокдаун, но Агит оправился и победил нокаутом.

Как Кабаел добивается боя с Усиком?

Кабаел остается непобедимым боксером. Он неоднократно заявлял, что готов к поединку за звание чемпиона мира, намекая на проведение боя с Усиком. Кроме того, он хочет драться с украинцем именно в Германии.

Его родина не видела боев такого уровня в супертяжелом весе с 2015 года, с тех пор как Владимир Кличко проиграл в Дюссельдорфе Тайсону Фьюри. Когда Усик получил бой против Верховена, Кабаел откровенно выражал свое недовольство, заявляя, что это он должен был проводить титульный поединок с украинцем.

Поэтому, после боя Усика с Верховеном Кабаел вышел на ринг и требовал от Усика провести бой с ним. Александр сказал, что он готов к этому, поэтому, если этот поединок будет организован, то он обязательно состоится.

Последние новости о Кабаэле: коротко