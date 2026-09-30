С кем будет драться Ломаченко: менеджер боксера раскрыл планы после возвращения

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко готовится к возвращению на ринг и ставит перед собой амбициозную цель. 38-летний боксер намерен осуществить свою давнюю мечту – стать абсолютным чемпионом мира.

На этот раз Ломаченко планирует достичь своей цели в естественном весе – до 130 фунтов (до 58,9 килограмма, вторая полулегкая категория). О намерениях спортсмена рассказал его менеджер Эгис Климас в беседе со спортивным комментатором Брайаном Кастером.

Кто станет соперником Ломаченко

По словам Кастера, главной целью Ломаченко является победитель предстоящего поединка между чемпионом IBF и WBO Эмануэлем Наваррете и обладателем пояса WBC О'Шаки Фостером.

Трититульный бой между Наваррете и Фостером запланирован на 24 октября в Техасе. В то же время команда украинца в настоящее время также рассматривает кандидатуру чемпиона по версии IBF Энтони Какаче.

Менеджер боксера подчеркнул, что длительная пауза в выступлениях пошла Ломаченко на пользу, его организм восстановился, и после возвращения он продемонстрирует еще лучшую форму.

Напомним, Ломаченко не выходил на ринг с весны 2024 года, когда досрочно победил Джорджа Камбососа. После этого украинец взял длительный перерыв из-за проблем со спиной, однако в мае 2026 года стало известно о его решении возобновить карьеру.

Ранее в СМИ также активно обсуждалась информация о том, что соперником Ломаченко после возвращения может стать филиппинец Чарли Суарес.

Отметим, что Денис Беринчик уже имеет опыт победы над Наваррете. 18 мая 2024 года украинец одолел мексиканца в поединке за вакантный титул чемпиона мира WBO в легком весе.

Также катмен Рас Анбер рассказал о проблемах Ломаченко с рукой.