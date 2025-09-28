Теренс Кроуфорд победил Сауля Альвареса и стал новым абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе. Непобедимый американский боксер стал первым в истории абсолютным чемпионом в трех дивизионах в эпоху четырех титулов.

Теренс Кроуфорд довел свою победную серию до 42-х боев подряд. В честь этого в его родном городе состоялся парад, а прямая трансляция мероприятия была на ютуб-канале The Ring, сообщает 24 Канал.

Как состоялся парад в честь победы Кроуфорда?

Праздничное мероприятие состоялось в Омахе, штат Небраска. Парад прошел по улицам города, который гудел как в улье в честь американского боксера.

Событие посетил сам триумфатор. Также на параде присутствовали чемпион мира по версии WBC в легком весе Шакур Стивенсон и абсолютная чемпионка в супертяжелом весе Кларисса Шидлс.

Полное видео парада в честь Теренса Кроуфорда

Что известно о бое Кроуфорд – Альварес?