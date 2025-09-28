Укр Рус
28 вересня, 16:33
Гуділи усі вулиці: у рідному місті Кроуфорда відбувся парад на честь перемоги над Канело

Софія Кулай
Основні тези
  • Теренс Кроуфорд переміг Сауля Альвареса, ставши абсолютним чемпіоном світу у другій середній вазі, і відзначив це парадом у своєму рідному місті Омасі, штат Небраска.
  • Бій тривав 12 раундів, і всі судді одноголосно визнали Кроуфорда переможцем, що дозволило йому стати першим абсолютним чемпіоном у трьох дивізіонах в епоху чотирьох титулів.

Теренс Кроуфорд переміг Сауля Альвареса та став новим абсолютним чемпіоном світу у другій середній вазі. Непереможний американський боксер став першим в історії абсолютним чемпіоном у трьох дивізіонах в епоху чотирьох титулів.

Теренс Кроуфорд довів свою переможну серію до 42-х боїв поспіль. На честь цього у його рідному місті відбувся парад, а пряма трансляція заходу була на ютуб-каналі The Ring, повідомляє 24 Канал.

Як відбувся парад на честь перемоги Кроуфорда?

Святковий захід відбувся в Омасі, штат Небраска. Парад пройшов вулицями міста, яке гуділо наче у вулику на честь американського боксера.

Подію відвідав сам тріумфатор. Також на параді були присутні чемпіон світу за версією WBC у легкій вазі Шакур Стівенсон та абсолютна чемпіонка у надважкій вазі Кларісса Шідлс.

Повне відео параду на честь Теренса Кроуфорда

Що відомо про бій Кроуфорд – Альварес?

  • Поєдинок тривав усі встановлені 12 раундів, але Теренс повністю перебоксував Канело. Тому усі троє суддів одноголосно віддали перемогу американцю.

  • Ця звитяга дозволила Флойду Мейвезеру дещо збагатити свою кишеню.

  • Через цей двобій Кроуфорд втратив титул WBA у першій середній вазі.

  • GiveMeSport повідомляло, що Теренс відмовився від бою проти Джарона Енніса.