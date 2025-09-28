Теренс Кроуфорд переміг Сауля Альвареса та став новим абсолютним чемпіоном світу у другій середній вазі. Непереможний американський боксер став першим в історії абсолютним чемпіоном у трьох дивізіонах в епоху чотирьох титулів.

Теренс Кроуфорд довів свою переможну серію до 42-х боїв поспіль. На честь цього у його рідному місті відбувся парад, а пряма трансляція заходу була на ютуб-каналі The Ring, повідомляє 24 Канал.

Як відбувся парад на честь перемоги Кроуфорда?

Святковий захід відбувся в Омасі, штат Небраска. Парад пройшов вулицями міста, яке гуділо наче у вулику на честь американського боксера.

Подію відвідав сам тріумфатор. Також на параді були присутні чемпіон світу за версією WBC у легкій вазі Шакур Стівенсон та абсолютна чемпіонка у надважкій вазі Кларісса Шідлс.

Повне відео параду на честь Теренса Кроуфорда

Що відомо про бій Кроуфорд – Альварес?