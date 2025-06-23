Фьюри получит "большой подарок" от WBC, если вернется на ринг

Тайсон Фьюри в начале 2025 года объявил о завершении карьеры. Однако есть шанс того, что "Цыганский король" впоследствии решит снова провести хотя бы один бой.

Маурисио Сулейман высказался относительно возможного возвращения Фьюри. Президент WBC также оценил перспективы британца в случае камбэка на ринг, сообщает 24 канал со ссылкой на The Sun.

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Фьюри будет драться за титул

Маурисио Сулейман отметил, что Тайсон Фьюри уникальный боксер. По его мнению, "Цыганский король" переживает поражение от Александра Усика, ведь считает, что одолел украинца в реванше.

Президент WBC рассказал, что ожидает Тайсона Фьюри, если решит вернуться в бокс. Британец получит возможность драться за титул чемпиона мира.

Он всегда будет номером 1, и безусловно, мы предоставим ему возможность бороться за титул чемпиона мира, если он решит вернуться. Потому что он является лучшим из лучших,

– сказал Сулейман.

Напомним, что последний раз Тайсон Фьюри дрался в реванше против Александра Усика 21 декабря 2024 года. Украинский чемпион одолел "Цыганского короля" единогласным решением по итогам 12 раундов.

Ранее Джордж Гроувс рассказал, состоится ли бой между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа в будущем, если "Цыганский король" возобновит карьеру.