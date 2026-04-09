Разница впечатляет: названы гарантированные гонорары Фьюри и Махмудова за бой-возвращение Тайсона

Тайсон Фьюри вернется в профессиональный бокс после перерыва в полтора года боем с россиянином Арсланбеком Махмудовым. Финансовые условия поединка четко указывают на то, в каком статусе боксеры подходят к очной встрече.

Очевидно, что Фьюри не мог рассчитывать на суммы, сопоставимые с его заработками от боев против Александра Усика. Но даже с гораздо более скромным чеком Тайсон опережает соперника на порядок, пишет GiveMeSport.

Сколько заработают Фьюри и Махмудов за бой?

Неизвестно, какие договоренности имеют боксеры с транслятором, которым на этот раз выступит платформа Netflix. Поскольку поединок не будет использовать систему pay-per-view, а для просмотра будет достаточно обычной подписки, бонусы за количество зрителей могут и не предусматриваться.

Зато журналисты узнали суммы гарантированных гонораров, которые Фьюри и Махмудов получат независимо от результата боя.

Британцу заплатят 25 миллионов долларов – это в четыре раза меньше, чем он получил за второй бой с Александром Усиком.

Россиянин получит лишь от 1,5 до 3 миллионов в американской валюте. Несмотря на огромную разницу в суммах, Махмудов вполне может чувствовать себя уже победителем. Ведь после предыдущего поединка с Дэвидом Алленом он обогатился на смешные 350 тысяч долларов.

