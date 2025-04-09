Спенсер Браун поделился мыслями относительно Тайсона Фьюри. Представитель бывшего британского боксера рассказал, чем занимается его подопечный на пенсии, пишет 24 канал со ссылкой на iFL TV.

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Тайсону скучно на пенсии

Спенсер Браун заявил, что Тайсон Фьюри сейчас наслаждается отдыхом. "Цыганский король" продолжает заниматься спортом, однако он не рассматривает возвращение в профессиональный ринг.

Ему немного скучно, но он все равно был в хорошем настроении. Кажется, на выходных он был на дне рождении и немного выпил пива. Собирается ли он снова драться? Он на пенсии. Возможно, ему сейчас немного скучно, но это нормально. Тайсон просто наслаждается жизнью, бегает каждый день. Он очень хорошо выглядит: загорелый, подтянутый,

– сказал Браун.

Представитель экс-чемпиона мира отметил, что Фьюри придерживается диеты. Ранее Тайсон употреблял много сладостей, но пока он воздерживается от этого.

Ранее Карл Фроч рассказал, что вернет Тайсона Фьюри в бокс. Бывший чемпион мира считает, что "Цыганский король" будет драться против Энтони Джошуа за солидную сумму.