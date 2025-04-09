Спенсер Браун поділився думками щодо Тайсона Ф'юрі. Представник колишнього британського боксера розповів, чим займається його підопічний на пенсії, пише 24 канал із посиланням на iFL TV.

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Тайсону нудно на пенсії

Спенсер Браун заявив, що Тайсон Ф'юрі наразі насолоджується відпочинком. "Циганський король" продовжує займатись спортом, проте він не розглядає повернення у професійний ринг.

Йому трохи нудно, але він все одно був у гарному настрої. Здається, на вихідних він був на дні народженні і трохи випив пива. Чи збирається він знову битися? Він на пенсії. Можливо, йому зараз трохи нудно, але це нормально. Тайсон просто насолоджується життям, бігає щодня. Він має дуже гарний вигляд: засмаглий, підтягнутий,

– сказав Браун.

Представник ексчемпіона світу наголосив, що Ф'юрі дотримується дієти. Раніше Тайсон вживав багато солодощів, але наразі він утримується від цього.

Раніше Карл Фроч розповів, що поверне Тайсона Ф'юрі у бокс. Колишній чемпіон світу вважає, що "Циганський король" битиметься проти Ентоні Джошуа за солідну суму.